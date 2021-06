Carte Elections régionales 2021 : ce qu'il faut savoir des scrutins dans les 13 régions de France métropolitaine

Au-delà des grandes tendances nationales, chaque région possède des spécificités locales à connaître avant de glisser son bulletin dans l'urne, les 20 et 27 juin.

Le compte à rebours des élections régionales est enclenché. Dans quelques jours, tous les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers régionaux et territoriaux. Alors, êtes-vous prêts en vue des dimanches 20 et 27 juin ? Si vous ne connaissez pas encore les noms (et les programmes) de vos candidats ou si vous n'avez pas suivi la campagne électorale, cet article est fait pour vous.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le président sortant, Laurent Wauquiez (LR), fait figure de favori, face à huit candidats, dont l'ancienne ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, qui a échoué à unir la gauche. La République en marche entend aussi constituer une alternative avec une figure locale, Bruno Bonnell, actuel député de la majorité. Enfin, le Rassemblement national mise sur un trentenaire au profil atypique : Andréa Kotarac, ancien membre du Parti de gauche et de La France insoumise passé à l'extrême droite.

Bourgogne-Franche-Comté

C'est l'une des cinq régions encore aux mains du Parti socialiste mais elle pourrait basculer au soir du second tour des élections régionales. La présidente socialiste sortante, Marie-Guite Dufay doit, en effet, faire face au Rassemblement national, représenté par Julien Odoul, qui rêve de créer la surprise.

Bretagne

A quelques jours du premier tour des élections régionales, les yeux de La République en marche se tournent vers la Bretagne. Et pour cause : cette région, acquise à la gauche depuis 2004, pourrait constituer l'une des rares chances de victoire du parti présidentiel pour ce scrutin régional, même si les jeux sont loin d'être faits. Le PS reste attaché à son fief et le Rassemblement national se tient prêt.

Centre-Val de Loire

La région Centre-Val de Loire, qui a changé de nom lors de la réforme territoriale en 2014, pourrait aujourd'hui changer de couleur à l'occasion des élections régionales. Le président sortant, le socialiste François Bonneau, espère conserver la région, mais une éventuelle alliance entre la droite et la majorité présidentielle pourrait contrarier ses plans. De son côté, le Rassemblement national, en tête des intentions de vote au premier tour, reste en embuscade.

Corse

Les Corses vont-ils conserver un exécutif indépendantiste ? C'est l'enjeu des élections territoriales. Une chose est sûre, la coalition nationaliste qui dirigeait l'Assemblée de Corse n'a pas résisté aux dissensions internes. Il y a ainsi dix listes, dont quatre indépendantistes, qui se présentent cette année au scrutin. Un éparpillement qui pourrait modifier l'équilibre politique de cette puissante collectivité.

Grand Est

La région Grand Est, née en 2016 de la fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, est un bastion historique de la droite. Et le parti Les Républicains compte bien la conserver lors des élections régionales, malgré la progression dans les sondages du Rassemblement national.

Hauts-de-France

Xavier Bertrand parviendra-t-il à franchir la première étape de son chemin vers la présidentielle ? L'ancien poids lourd de LR a lié sa candidature en 2022 à sa réélection à la tête des Hauts-de-France. Les sondages le donnent pour l'instant gagnant lors des élections régionales. Mais la campagne n'est pas terminée face à un RN en embuscade et à une liste LREM qui compte plusieurs membres du gouvernement, dont Eric Dupond-Moretti.

Ile-de-France

Qui va diriger la région la plus riche de France ? A l'approche du scrutin des élections régionales, le suspense n'est pas vraiment au rendez-vous tant la présidente sortante, Valérie Pécresse (LR), fait figure de favorite. Mais la présence de trois listes de gauche sur la ligne de départ peut rebattre les cartes au second tour du scrutin et donner de l'espoir à ce courant politique qui a perdu la région en 2015 après 17 ans de règne du socialiste Jean-Paul Huchon.

Normandie

La Normandie va-t-elle rester à droite ? Si le président sortant, Hervé Morin, compte bien conserver à la tête de cette région réunifiée, il doit faire face à une liste du Rassemblement national en forme dans les sondages mais aussi à une liste commune entre socialistes et écologistes dès le premier tour.

Nouvelle-Aquitaine

Le président sortant, le socialiste Alain Rousset, fait figure de favori pour conserver la plus vaste région de France. Mais il devra faire face, notamment, à une ministre, Geneviève Darrieussecq (LREM), et à un ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian (LR). Cinq autres listes seront également présentes.

Occitanie

L'Occitanie restera-t-elle une terre socialiste ou basculera-t-elle dans l'escarcelle du Rassemblement national ? Alors que tous les regards sont tournés vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le parti de Marine Le Pen a de réelles chances de victoire, sa voisine géographique est passée sous les radars médiatiques. Pourtant, là aussi, le RN peut créer la surprise. Mais la gauche n'a pas dit son dernier mot.

Pays de la Loire

La gauche reprendra-t-elle la région aux mains des Républicains ? Tout semble possible dans les Pays de la Loire. Les écologistes, soutenus par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, sont en position de l'emporter. Cela dépendra d'un éventuel accord avec les socialistes. Rien n'est encore joué.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur va-t-elle passer aux mains du Rassemblement national ? Le scrutin s'annonce incertain. La tête de liste RN, Thierry Mariani (un ex-LR), fait la course en tête dans les sondages. Il semble profiter des affrontements internes des dernières semaines au sein des Républicains qui affaiblissent le président sortant, Renaud Muselier.

