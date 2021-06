DIRECT. Elections régionales 2021 en Ile-de-France : suivez le débat entre les principaux candidats

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: Ils seront six autour de la table pour le débat en Ile-de-France : la présidente sortante, Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Wallerand de Saint Just (représentant Jordan Bardella pour le RN), Laurent Saint-Martin (LREM) et Clémentine Autain (LFI). Suivez le débat en direct.

: Six têtes de liste ont été conviées pour ce débat dans le Grand Est. Aurélie Filippetti (LFI, Génération.s, Place publique), Laurent Jacobelli (RN), Brigitte Klinkert (Divers centre), Florian Philippot (Les Patriotes), Eliane Romani (EELV, PCF, PS) et le président sortant Jean Rottner (Union de la droite et du centre). Suivez le débat en direct.

: Cinq candidats sont invités en plateau pour débattre en Centre-Val de Loire. François Bonneau, actuel président (PS), Charles Fournier (EELV), Marc Fesneau (Modem), Nicolas Forissier(LR), et Alexksandar Nikolic (RN). Suivez le débat en direct.

: Huit candidats sont en plateau pour débattre en Bretagne. Claire Desmares Poirrier (EELV), Pierre Yves Claden (LFI), Thierry Burlot (LREM-Modem-UDI), le président sortant Loïg Chesnais Girard (PS), Gilles Pennelle (RN), Daniel Cueff (sans étiquette), Joannic Martin (Le Parti Breton) et Isabelle Le Callenec (LR).Suivez le débat en direct.

: Sept têtes de listes vont échanger leurs arguments pour tenter de ravir la Bourgogne-Franche-Comté lors des élections régionales. La présidente sortante, Marie-Guite Dufay (PS), Gilles Platret (LR), Julien Odoul (RN), Denis Thuriot (LREM), Bastien Faudot (GRS), Stéphanie Modde (EELV) et Claire Rocher (LO). Suivez le débat en direct.

: Sept candidats sont invités pour débattre en Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Bonnell (LREM), Cécile Cukierman (LFI), Chantal Gomez (Lutte ouvrière), Fabienne Grébert (EELV), Andréa Kotarac (RN), Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Laurent Wauquiez (LR), président sortant de la région. Suivez en direct le débat.

: Au total, pas moins de onze débats sont organisés ce soir à partir de 21 heures. Il y en a sûrement un dans votre région ! Vous pouvez retrouvez tous les détails et les liens vers ces débats dans cet article.

: Bonsoir à tous et à toutes ! Je suis ravi de vous retrouver pour vous faire vivre cette soirée de débats à une dizaine de jours du premier tour des élections régionales. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.





: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité :



Au total, 5 557 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France. Plus 29 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. Suivez notre direct.



Rafael Nadal s'est qualifié pour sa quatorzième demi-finale aux Internationaux de France face à l'Argentin Diego Schwartzman (10e), battu 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Les rencontres du tournoi sont à suivre sur franceinfo sport et france.tv.



• Deux hommes âgés de 28 ans et inconnus des services judiciaires sont toujours placés en garde à vue après la gifle reçue hier par le chef de l'Etat à Tain-L'Hermitage.



Qui va remporter la bataille des élections régionales ? A moins de deux semaines du premier tour des élections, voici les principales tendances dans l'ensemble des régions françaises.