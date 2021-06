Régionales en Ile-de-France : Jordan Bardella annonce une plainte en diffamation contre Valérie Pécresse

L'équipe de la présidente de la région Ile-de-France avait dénoncé la présence sur les listes de Jordan Bardella de plusieurs candidats ayant tenu des propos relevant de la "haine des musulmans", de "l'antisémitisme" et du "racisme" sur les réseaux sociaux.

"Une plainte est engagée" et sera formalisée "dans le courant de la journée". Le numéro 2 du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, tête de liste pour les régionales en Ile-de-France, a annoncé au "Talk" du Figaro, lundi 7 juin, le dépôt d'une plainte en diffamation contre sa rivale Valérie Pécresse (ex-Les Républicains), après des tweets visant des candidats RN. "La campagne électorale ne permet pas toutes les calomnies", a-t-il ajouté en parlant de "boules puantes à quelques jours des élections".

L'équipe de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, avait dénoncé la présence sur les listes de Jordan Bardella de plusieurs candidats ayant tenu des propos relevant de la "haine des musulmans", de "l'antisémitisme" et du "racisme", notamment "contre les Chinois", sur les réseaux sociaux.

Jordan Bardella avait ensuite affirmé à l'AFP que l'une des personnes incriminées, l'avocat Gilles Naudet, n'avait "jamais possédé de compte Twitter" et "n'est évidemment pas l'auteur des propos incriminés". "Ces méthodes de voyous qui consistent à faire passer nos candidats pour des fous, pour des nazis, cette méthode qui a à peu près 40 ans est révolue et ne marche plus", a-t-il affirmé lundi.