Résultats présidentielle 2022 : Mélenchon, Pécresse, Hidalgo, Roussel et Jadot feront barrage à l'extrême droite au second tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés, dimanche 10 avril, pour le second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs candidats disqualifiés ont appelé à voter pour le président sortant contre la candidate du RN.

Des appels à "battre l'extrême droite". Au soir du premier tour de l'élection présidentielle 2022, plusieurs candidats, comme Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel, ont appellé à faire barrage à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national arrivée en deuxième position derrière le président sortant Emmanuel Macron.

Franceinfo reprend le fil des déclarations des uns et des autres.

Jean-Luc Mélenchon appelle à "ne pas donner une voix à Marine Le Pen"

Dans une déclaration faite depuis son QG parisien, le troisième homme de ce premier tour, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'"il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen".

Valérie Pécresse votera "en conscience" pour Emmanuel Macron

Valérie Pécresse, sèchement éliminée dimanche au premier tour de la présidentielle, a déclaré qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen, dont "le projet" conduirait selon elle "le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite".

"Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour", a dit Valérie Pécresse, dont le score, autour de 5%, constitue une déroute historique pour le parti de droite Les Républicains (LR).

Fabien Roussel appelle à "battre l'extrême droite"

Le candidat PCF Fabien Roussel à appelé dimanche soir à "battre l'extrême droite" et Marine Le Pen, en votant au second tour pour le président sortant Emmanuel Macron, qui doit "renoncer à ses réformes insensées". "J'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition", a-t-il déclaré depuis son QG, demandant cependant à Emmanuel Macron de "dire qu'il a entendu le message" envoyé par les Français.

Anne Hidalgo appelle ses électeurs à se servir du "bulletin de vote Emmanuel Macron"

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter "contre l'extrême droite de Marine Le Pen" lors du second de tour de l'élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,9%. "Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

Yannick Jadot veut "faire barrage à l'extrême droite"

Yannick Jadot (EELV), donné entre 4 et 5% au premier tour de la présidentielle, a appelé dimanche soir à "faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron" face à Marine Le Pen au second tour. "Notre vote ne vaut pas caution" pour le président sortant, qui doit maintenant "créer les conditions du rassemblement pour faire échec à l'extrême droite", a ajouté le candidat écologiste depuis son QG.