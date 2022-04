Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, Jean-Luc Mélenchon troisième, selon notre dernier sondage avant le premier tour

franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse. Pour plus de détails, voici tout ce qu'il faut savoir pour décrypter les sondages.

Les positions se stabilisent entre les deux candidats les mieux placés, selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, mis à jour vendredi 8 avril pour la dernière fois avant le premier tour de la présidentielle 2022. Emmanuel Macron reste stable en tête avec 26,5% (marge d'erreur ± 2,8 points) des intentions de vote, devant Marine Le Pen, elle aussi stable, à 23% (marge d'erreur ± 2,6 points). En troisième position, Jean-Luc Mélenchon ne bouge pas de sa troisième place, avec 16,5% des intentions (marge d'erreur ± 2,3 points).

Derrière, Eric Zemmour regagne un demi-point à 9% (marge d'erreur ± 1,8 point), toujours au coude à coude avec Valérie Pécresse. Celle-ci est stable à 8,5% (marge d'erreur ± 1,7 point). Yannick Jadot, lui, perd un demi-point et recueille désormais 5% des intentions de vote (marge d'erreur ± 1,4 point).

Fabien Roussel perd un demi-point et recueille désormais 3% (marge d'erreur ± 1,1 point). Dans le même temps, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan gagnent un demi-point et restent à égalité à 2,5% (marge d'erreur ± 1 point), tandis que Jean Lassalle perd un demi-point et pointe désormais à 2% (marge d'erreur ± 0,9 point).

Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ferment la marche, stables dans les intentions de vote. Le candidat du NPA est à 1% (marge d'erreur ± 0,6 point) tandis que la candidate de Lutte ouvrière est à 0,5% (marge d'erreur ± 0,4 point).

Des tendances dans les évolutions se dégagent depuis la première publication de notre baromètre, le 12 mars. Tout d'abord, les positions mesurées dans le trio de tête sont figées dans cet ordre depuis la vague du 18 mars. Alors que le score d'Emmanuel Macron s'est érodé (il était à 30,5% le 12 mars, il est entre 26 et 27% depuis le 29 mars) Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont progressé. Marine Le Pen est passée de 15,5% à 23% et Jean-Luc Mélenchon de 12% à 16,5%.

Eric Zemmour, qui était en troisième position à 13,5% le 12 mars, s'est laissé décrocher par Jean-Luc Mélenchon et il est passé sous la barre des 10%. Sur la période, Valérie Pécresse n'a pas réussi à s'installer durablement au-dessus de cette barre symbolique. Alors qu'elle était à 11% le 12 mars, elle sous les 10% depuis le 29 mars.

Autre barre symbolique, et décisive pour le remboursement des frais de campagne, celle des 5%. Alors qu'il était au-dessus le 12 mars, avec 6,5%, Yannick Jadot est aujourd'hui pile à 5% des intentions de vote. Aucun des autres candidats n'a réussi à s'approcher de cette barre des 5%. Fabien Roussel a culminé à 4%, Jean Lassalle et Anne Hidalgo à 3%, Nicolas Dupont-Aignan à 2,5%, Philippe Poutou à 1,5% et Florence Arthaud à 1%. .

L'indice de participation à 72%

À deux jours du premier tour, 72% des Français interrogés sont sûrs qu'ils iront voter le 10 avril (fourchette : entre 70 et 74%). Cet indice de participation n'était que de 65% à la mi-mars. De même, à l'approche du scrutin, la sûreté du choix s'est affermie. Sur ceux qui sont certains d'aller voter, 74% disent désormais avoir fait leur choix et qu'il sera définitif, alors que 26% estiment que leur vote peut encore changer.

Les électeurs d'Emmanuel Macron sont, avec ceux de Marine Le Pen, ceux qui sont les plus sûrs de leur choix, respectivement à 88% et 85%. Ceux qui affirment que leur intention de vote est définitive sont 80% pour Eric Zemmour et 77% pour Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs de Valérie Pécresse sont que 66% à être certains de leur vote, et chez Yannick Jadot ceux qui estiment qu'ils peuvent encore changer d'avis sont encore majoritaires : 56%.

Méthodologie

Ce baromètre est réalisé pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France jusqu'au premier tour de la présidentielle et s'appuie sur la méthodologie du "rolling poll", ou sondage roulant. Chaque jour, du dimanche au vendredi, environ 500 personnes inscrites sur les listes électorales sont interrogées. Les résultats publiés au jour le jour font systématiquement état des trois derniers échantillons interrogés, pour obtenir un échantillon reconstitué d'environ 1 500 personnes.

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France publié le 8 avril s'appuie sur un échantillon total de 1 709 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les résultats présentés font état du cumul des interviews réalisées ces trois derniers jours. L'échantillon a été interrogé par Internet et a été constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région).