Législatives 2022 : la Nupes en tête des intentions de vote au premier tour, un point devant Ensemble, selon notre sondage

La Nupes est en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié jeudi 9 juin.

La Nouvelle union populaire, écologique et sociale totalise 28% des intentions de vote, juste devant Ensemble (27%), qui représente la majorité présidentielle. En troisième position, le Rassemblement national récolte 19,5% des suffrages. Les Républicains, UDI et Divers droite totalisent ensemble 11% des intentions de vote et le parti Reconquête 6%.

À l'issu du second tour, selon ce sondage, la Nupes peut espérer remporter 175 à 215 sièges sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale. Le parti présidentiel, Ensemble, entre 260 et 300 sièges. Le RN en compterait entre 20 et 50. Par ailleurs, le nombre de députés LR/UDI/DVD est estimé entre 35 et 55 et le nombre d'élus divers gauche entre 10 et 18.

75% des sondés sûrs de leur choix

Selon ce sondage, les trois quarts des personnes interrogées (75%) sont sûres de leur choix pour le premier tour des élections. Dans le détail, 81% des personnes affirmant vouloir voter pour la Nupes assurent que leur choix est définitif. De même 81% des électeurs Ensemble sont sûrs de leur vote. 70% des personnes optant pour un bulletin LR, UDI, Divers droite sont certaines de leur choix. Et 82% des électeurs RN assurent que leur choix ne changera pas.

Enfin, 46% des personnes interrogées assurent aller voter dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives, selon ce sondage. La participation au premier tour des législatives 2017 était de 48,7%.

Ce sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions a été réalisé par internet du 6 au 7 juin auprès de 2 000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.