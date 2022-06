DIRECT. Législatives : duel à distance dans le Calvados entre Jean-Luc Mélenchon et la Première ministre, Elisabeth Borne

#POLICE Son récit de la scène est très similaire à celui fait par le quatrième occupant du véhicule, cité hier par RTL. Elle affirme que c'est le conducteur qui ne portait pas sa ceinture, la raison avancée par les policiers pour justifier la tentative de contrôle. Elle confirme que, quand ils ont toqué sur la vitre, "il a accéléré", expliquant aux passagers qu'il n'a pas le permis, "et s'est arrêté 30, 40 mètres plus loin à cause de la circulation", avant d'être rattrapé par les agents. Mais elle assure que ces derniers ont tiré simultanément au mouvement du véhicule, et non en réaction à celui-ci, contestant leur version.