Présidentielles 2022 : recrutement d'enseignants, calendrier scolaire... Les propositions de Yannick Jadot en matière d'éducation

C'est dans le journal La Croix (dans un article réservé aux abonnés) que Yannick Jadot a détaillé son programme pour l'éducation, merdredi 16 mars. Il annonce entre autres envisager de réduire les vacances scolaires. Le candidat d'EELV explique vouloir dégager plus de temps pour les savoirs pratiques : "à la nature, à la culture, aux sports, aux travaux manuels", selon ses termes. Pas question, pour lui de réduire la part des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), mais de mieux les répartir sur un temps scolaire plus étendu. Et pour cela, l'écologiste propose de "revoir les obligations de service des enseignants". Cela signifie revoir leur durée de travail. Une révision qui pourrait se discuter au cours de négociations collectives, et de ce qu'il appelle une "conférence de consensus", une sorte de consultation nationale, avec l'ensemble des parties prenantes.

Yannick Jadot est le seul candidat à proposer cette mesure. C'est d'ailleurs une annonce qui a surpris le principal syndicat du primaire, le Snuipp. Elle n'apparaissait pas dans le programme en ligne du candidat. En revanche, d'autres propositions sont partagées, ou en tous cas en partie, par d'autres postulants à l'Elysée. Par exemple, l'introduction des mathématiques dans le tronc commun en première et terminale. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait reconnu récemment ce besoin. L'idée est reprise par Emmanuel Macron mais aussi Valérie Pécresse.

Recruter des professeurs et augmenter leurs salaires

Yannick Jadot veut également recruter 65 000 professeurs et augmenter les salaires des enseignants de 20%. Plusieurs candidats ont des propositions du même type : Anne Hidalgo voulait à un moment doubler le salaire des enseignants, avant d'évoluer sur le sujet. Elle affirme aujourd'hui vouloir le porter à hauteur de celui des cadres. Emmanuel Macron veut lui revaloriser les salaires, mais en les liant à l'investissement de chacun. Jean-Luc Mélenchon, propose une augmentation de 30% du traitement des enseignants et personnels éducatifs. Enfin, Marine Le Pen promet enfin une revalorisation de 3% par an pendant cinq ans.