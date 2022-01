Salaires des enseignants : Anne Hidalgo veut démarrer "la rémunération d'entrée des jeunes professeurs des écoles à 2 300 euros"

"Nous démarrerons la rémunération d'entrée des jeunes professeurs à 2 300 euros", a affirmé jeudi 13 janvier sur France Inter Anne Hidalgo. Une mesure qui fait écho à la proposition phare de la candidate PS : "le doublement des salaires des enseignants".

"On démarrera par le salaire des professeurs des écoles"

Mais dans son programme rendu public jeudi, Anne Hidalgo, au point 26, indique que la rémunération des enseignants sera portée au niveau des cadres. Alors est-il toujours question de doublement des salaires des enseignants ? "On peut aller vers le doublement, et on démarrera par le salaire des professeurs des écoles. Dans mon programme, (...) il n'y a pas le mot doublement, (...) mais vous verrez que c'est exactement ce que j'ai dit dans mon livre, (...) j'ai dit que nous pourrions aller jusqu'à un doublement", a répondu la candidate PS à la présidentielle. "C'est une question très importante et elle est tranchée notamment par la méthode que je propose", assure Anne Hidalgo qui présente son programme en fin de matinée.

Sur le salaire des enseignants, @Anne_Hidalgo précise son programme : "Nous démarrerons par la rémunération d'entrée des jeunes professeurs des écoles, qui sera amenée à 2300 euros" #Elysee2022 #le79Inter pic.twitter.com/p1sXD8RK2e — France Inter (@franceinter) January 13, 2022

Son but est que "sur un quinquennat voire un peu plus on arrive au niveau qui est celui de la rémunération des professeurs partout en Europe qui est le double de la rémunération de nos enseignants."

