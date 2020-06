DIRECT. Résultats des élections municipales 2020 : la situation reste floue à Marseille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MUNICIPALES

: Qui gouvernera Marseille ? La question n'est toujours pas tranchée après le second tour. Si la gauche, emmenée par Michèle Rubirola, a devancé la droite en nombre de voix, l'écart est très serré en terme de conseillers municipaux et la candidate LR ne s'avoue pas vaincue. Les explications dans cet article.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Besançon, Annecy, Tours ou Poitiers... Le second tour des municipales a été marqué par une forte poussée des écologistes dans les grandes villes françaises. Le point dans cet article.



• Forte poussée de l'abstention, soirée catastrophe pour La République en marche, victoire du RN dans une ville moyenne... Voici les autres enseignements de ce scrutin.



• Au lendemain de cette vague verte aux municipales, le président de la République doit recevoir ce matin les 150 citoyens de la Convention climat pour faire une première réponse à leurs propositions contre le changement climatique. L'Elysée a promis des réponses fortes.



• C'est aujourd'hui que l'ancien Premier ministre, jugé en mars pour des soupçons d'emploi fictif, connaîtra son jugement. Une annonce suspendue à la réponse du tribunal aux avocats de l'ancien Premier ministre, qui demandent une réouverture du procès pour faire la lumière sur d'éventuelles "pressions" pendant l'enquête.



: Cette situation fait que la victoire annoncée de la coalition de gauche ne sera peut-être pas si éclatante que prévu. Si ces résultats se confirment, les listes du Printemps marseillais pourraient en effet ne pas disposer de la majorité absolue au conseil municipal. Si tel est le cas, Michèle Rubirola, qui dirige la coalition de gauche, pourrait tout de même s'asseoir dans le fauteuil de maire. Mais elle risquerait de devoir trouver une majorité pour chacune de ses décisions, ce qui s'annonce délicat.

: Faisons un point sur la situation à Marseille. La coalition de gauche est en tête dans les 1er, 2e, 3e et 4e secteurs de la ville, récapitulent nos confrères de Marsactu. Les Républicains sont en tête dans les 5e, 6e et 7e secteurs, tandis que la sénatrice Samia Ghali (ex-PS) l'emporte dans le 8e secteur.

: A Soorts-Hossegor, dans les Landes, l’élection s’est jouée à une voix près

: 1 seule voix d'écart dans les Landes

: Dans les commentaires, vous me signalez la ville où l'élection a été la plus serrée de France.

: On a trouvé une élection encore plus serrée qu'à Saint-Rémy de Provence : à Digne-les-Bains, la candidate divers-centre Patricia Granet-Brunello l'emporte de 3 voix contre le candidat divers-droite Gilles Chalvet au terme d'une quinquangulaire (et non pas une "pentagulaire" comme on pourrait le croire).

: Sale soirée pour les papys maires : Marcel Berthomé, 98 ans, a été battu à Saint-Seurin-sur-l'Isle en Gironde, où il occupait le fauteuil du maire depuis 1971.

: Comme Agnès Buzyn, il n'aura pas réussi sa campagne. Le Marcheur dissident Cédric Villani, candidat en solitaire dans le 14e arrondissement, n'a pas réussi à être élu au Conseil de Paris. L'intéressé l'a confirmé à l'Agence France Presse.

: Papy ne fait plus de résistance : André Trigano, 94 ans, est battu au second tour à Pamiers où il était élu depuis 1995. Il n'a pas résisté à la candidate centriste Frédérique Thiennot et à une triangulaire.

: L'écologiste Eric Piolle (EELV), à la tête d'une large coalition de gauche (LFI, PCF, Génération.s, etc.), confirme à France 3 Alpes sa réélection à Grenoble avec plus de 50% des voix.

: J'ai trouvé encore plus serré, à Saint-Rémy de Provence, où Hervé Chérubini, le candidat divers-gauche, l'emporte de 5 voix (sur 4 700 votants) contre son rival Romain Thomas.

: Ça s'est joué d'un rien à La Rochelle pour le maire sortant Jean-François Fountaine. L'élu divers gauche gagne d'un souffle face à son challenger Olivier Falorni (lui aussi divers gauche) : 47,97% contre 47,11%, à peine 200 voix d'écart, souligne France 3 Nouvelle-Aquitaine.

: Et pendant ce temps, ambiance "titre de l'OM" devant le QG de campagne de Michèle Rubirola, la candidate de la gauche à Marseille, tweete notre journaliste sur place.

: @Fabien Effectivement, le PCF perd pas mal de bastions en région parisienne.

: Champigny-sur-Marne, bastion communiste de l’est parisien depuis plus de 70 ans, connaît l’alternance ce soir !

: Il était jusqu'à présent le seul maire écologiste d'une grande ville. Eric Piolle, maire EELV de Grenoble (Isère), a largement été réélu avec 53,13% des voix, rapporte France Bleu.

: Belle longévité de Laurent Cathala, ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-réélu maire de Créteil. L'édile PS a entamé son bail à la mairie en 1977. Il obtient près de 70% des voix contre son challenger LR.

: L'ancienne directrice de cabinet de Patrick Balkany, Agnès Pottier-Dumas (LR) est élue maire de Levallois-Perret. Avec 45% des voix, elle devance Arnaud de Courson (divers-droite) qui avait fusionné avec la liste LREM (33%) et Liès Messatfa (Mouvement Radical) troisième avec 21%.

: A Bordeaux, l'ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou a été élu conseiller municipal d'opposition. Une vraie victoire pour ses partisans, qui l'ont porté en triomphe dans la rue.

: "Nous ne mènerons jamais la politique du pire car nous aimons cette agglomération", réagit un Gérard Collomb visiblement très affecté par la lourde défaite de son camp, qui va devoir composer avec une municipalité et une métropole écologiste.

: Le Touquet, certes fief d'Emmanuel Macron, reste à droite. Figure de LR, Daniel Fasquelle retrouve son fauteuil de maire pour une trentaine de voix face au candidat LREM.





: Le maire LREM d'Orléans, Olivier Carré, a carrément démissionné avec effet immédiat de ses fonctions après sa défaite lors de la triangulaire qui l'opposait (notamment) à Serge Grouard (droite), vainqueur avec 40,29% des voix, indique La République du Centre.







: Mauvaise soirée pour Agnès Buzyn. Non seulement ses listes ont été largement distancées à Paris, mais l'ancienne ministre n'a même pas réussi à être élue au Conseil de Paris. Elle se contentera d'un poste de conseillère du 17e arrondissement, où elle "siègera seule", a indiqué le maire sortant de l'arrondissement Geoffroy Boulard.

: A Rouen, c'est Nicolas Mayer-Rossignol, un "bébé Fabius" pour la presse locale, qui l'emporte nettement au second tour face à au candidat de droite Jean-François Bures, avec 67% des voix.

: Historiquement dominé par le PCF depuis 1945 (avec une interruption par le PS en 2008), Aubervilliers passe à droite. La ville de Seine-Saint-Denis est remportée par Karine Franclet, tête de liste UDI.

: Cette entrée de live annonçant la victoire de Giscard d'Estaing ne date pas de 1974. Le fils de Valéry, Louis, est réélu maire de Chamallières, fief historique de la famille en Auvergne, avec 48% des voix dans une triangulaire. Il se présentait sous les couleurs de l'UDI.

: @Romain Astuce chez vous, tapez le nom de votre village dans notre moteur de recherche pour avoir les résultats partout en France. Les voici pour Coteau du Lizon, charmante commune du Jura !







: Bourges bascule à gauche. Le candidat PS Yann Galut, député lors de la précédente mandature, l'emporte face à Philippe Mousny, le candidat LR, indique France Bleu Berry.

: Coup de tonnerre dans le paysage politique de Seine-Saint-Denis : le candidat socialiste Mathieu Hanotin remporte la mairie de Saint-Denis avec 59%, dépossédant le maire communiste sortant Laurent Russier (41%). On imagine que ce dernier va passer une mauvaise nuit et qu'il n'est pas couché.

: "J'ai mené cette campagne dans la clarté et la conscience, sans trahir mes convictions", lance Rachida Dati à l'issue de ce second tour. La candidate LR, arrivée en seconde position dans la capitale, se félicite d'avoir "redressé la droite à Paris" : "nous avons rendu vie à des valeurs, à une espérance".

: Coup de sifflet final et victoire pour Anthony Gautier. L'arbitre de foot bien connu des fans de L1 a été élu maire de Bailleul (Nord), indiquent nos camarades de France 3 Hauts-de-France.

: Dans la majorité des cas oui, mais pas partout. Regardez à Toulouse où l'édile LR soutenu par LREM Jean-Luc Moudenc rempile pour six ans.

: Au final, les villes où LREM a soutenu la droite pour ce second tour ont vu les listes communes battues, non ?

: Rennes est à gauche depuis 1977, et va le rester encore six ans : Nathalie Appéré, qui avait fusionné sa liste avec les écologistes, a obtenu 65,35% des voix au second tour. La candidate LREM Carole Gandon (17,5% des voix) et le candidat de la droite Charles Compagnon (17,2%) sont nettement décrochés.

: Largement réélu avec près de 60% des voix, le maire LR de Saint-Etienne (Loire) a pris la parole pour remercier ses électeurs pour ce qu'il estime être la "reconnaissance du travail accompli".

: Libération résume avec une "une" animée la soirée électorale, avec la poussée écologiste dans les grandes villes.

: Victoire écrasante de la liste PS-EELV menée par Cédric Van Styvendael à Villeurbanne, face au centriste Prosper Kabalo, avec 70,37% des voix contre 29,62%.

: Analyse à la troisième personne de Benoît Hamon, chef de file de Génération.s et ex-candidat PS à la présidentielle en 2017.