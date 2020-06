Elections municipales 2020 : à Bordeaux, l'écologiste Pierre Hurmic récolte près de 47% des voix et met fin à plus de 70 ans de règne de la droite

Le maire sortant, Nicolas Florian, est deuxième, avec 43,2% des voix. La droite dirigeait Bordeaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

C'est historique : Bordeaux passe du bleu au vert. Le candidat écologiste, Pierre Hurmic, arrive en tête du second tour des élections municipales, avec 46,8% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires, dimanche 28 juin. Le maire sortant Nicolas Florian, pourtant soutenu par Les Républicains et La République en marche, perd son fauteuil en ne recueillant que 43,2% des voix. Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste, obtient de son côté 10%.

>> Municipales 2020 : suivez les résultats, analyses et réactions dans notre direct

La participation n'a été que de 47,2%, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria. Le taux d'abstention est donc conséquent, mais difficile à comparer avec celui des précédentes élections, en raison de la crise du coronavirus qui touche la France.

Un second tour historique

C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que Bordeaux doit organiser un second tour. Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé, qui cumulent à eux deux plus de soixante-dix ans de règne, ont toujours été élus au premier tour. Lors de cet entre-deux-tours historique, le maire sortant a fini par conclure une alliance avec la liste LREM de Thomas Cazenave pour contrer ses deux adversaires.

>> Retrouvez le détail des résultats du 2e tour des municipales à Bordeaux

Au premier tour, à la mi-mars, le maire sortant Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé, était arrivé au coude-à-coude avec l'avocat écologiste Pierre Hurmic (34,55% pour le premier, 34,38% pour le second), devant Thomas Cazenave (12,69%). Ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou avait réussi à se maintenir au second tour en recueillant 11,77% des suffrages.