Résultats des élections municipales 2020 : à Bordeaux, le maire sortant Nicolas Florian ex aequo avec l'écologiste Pierre Hurmic au premier tour, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Le candidat de gauche pourrait ravir la mairie au successeur d'Alain Juppé s'il arrive à fédérer autour de lui.

Ils sont au coude-à-coude. Le maire LR actuel de Bordeaux, Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé en mars 2019, recueille 35% des suffrages lors du premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria. Comme lui, l'avocat écologiste Pierre Hurmic obtient 35% des voix. Ce dernier, qui fût l'opposant opiniâtre – mais longtemps marginal – d'Alain Juppé, peut ainsi espérer l'emporter s'il parvient à fédérer autour de lui.

En troisième position, on retrouve Thomas Cazenave avec 12,5% des voix. Ce Bordelais et énarque descendu de Paris pour l'occasion a bénéficié de l'investiture LREM, créant la surprise dans une ville au maire "Macron compatible" et qui plus est allié au MoDem. Il est talonné par Philippe Poutou, candidat à la présidentielle en 2012 et 2017 pour le NPA, qui engrenge 10,9% des suffrages. Licencié de l'entreprise Ford dont il a longtemps combattu la fermeture, l'ancien syndicaliste omniprésent en Gironde réalise un beau score.

Suivent ensuite : Bruno Paluteau du Rassemblement national (3,7%), Pascal Jarty, candidat sans étiquette (1,1%), Yves Simone, candidat sans étiquette (0,7%), Gilles Garçon de l'UPR (0,7%) et Fanny Quandalle, de Lutte ouvrière (0,4%),

Un second tour déjà historique

C'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que Bordeaux devra orgniser un second tour. Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé qui cumulent à eux deux 73 ans de règne ont toujours été élus au premier tour.

Sur les neuf listes qui se disputent la mairie de la capitale girondine, seules quatre vont se maintenir.

