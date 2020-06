VIDEO. Résultats des municipales 2020 : Yannick Jadot se félicite de la victoire de nombreuses listes écologistes

Lyon, Bordeaux, Besançon, Strasbourg : la liste des victoires de candidats écologistes dans les grandes villes au second tour des élections municipales s'allonge. Pour Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie-Les Verts (EELV), ces bons résultats seraient dus à une prise de conscience citoyenne, sans oublier les alliances politiques nouées entre les deux tours.

"On a vu dans cette campagne une incroyable aspiration populaire à s'emparer de nouveau de sa vie", a commenté l'eurodéputé sur le plateau de France 2. Qu'il s'agisse de logement, de transport ou de nourriture, les thèmes chers à l'écologie politique auraient transcendé les clivages politiques d'après lui, et aurait permis de nombreuses alliances victorieuses.

L'élu EELV n'a pas manqué de mentionner les "rassemblements très larges (...) avec d'autres formations de gauche" qui ont permis à des candidats verts de l'emporter. "C'est un moment historique, il y aura un avant et un après, a jugé Yannick Jadot un peu plus tard sur franceinfo. Le paysage municipal se recompose autour d'une écologie concrète, en action, qui veut répondre aux difficultés du quotidien, de la vie locale. Une écologie de la responsabilité". Gouverner ces grandes villes françaises est "un défi extraordinaire, reconnaît Jadot. Mais quand on voit le taux d'absention dramatique, on voit à quel point les élus de ce soir auront la responsabilité de tenir leurs engagements, d'améliorer la vie quotidienne pour réconcilier les Français avec la politique".