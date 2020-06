DIRECT. Elections municipales 2020 : les premières estimations attendues dès 20 heures sur fond d'abstention record

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MUNICIPALES

: Selon notre partenaire Ipsos/Sopra Steria, l'abstention devrait atteindre le taux stratosphérique de 68,4% à Lille (Nord). A côté, les électeurs bastiais font figure de bons élèves avec plus de 64% d'électeurs à s'être rendus aux urnes.

: Problème technique dans les Alpes-Maritimes. A Vence, deux machines de vote auraient été endommagées par du produit désinfectant, racontent nos confrères de France 3. Le dépouillement pourrait prendre plus de temps que prévu.

: Rappel : à partir de 20 heures, nous allons bien sûr parler d'un maximum de villes, mais si vous ne trouvez pas tout de suite le village où votre oncle René est candidat, je vous conseille de faire un tour sur notre moteur de recherche qui agrègera tous les résultats dès qu'ils arriveront. Car j'ai peur que l'oncle René n'ait pas forcément les faveurs du live.

: @Hélène Selon nos confrères de Cnews, la maire du 7e, effectivement réélue au premier tour, avait une procuration pour un électeur du 15e.

: #paris bonsoir Pierre, pouvez vous m'expliquer pourquoi on voit des images de Rachida Dati en train de voter alors qu'elle a été élue au premier tour dans le 7ème ? Elle n'est pas inscrite sur les listes de l'arrondissement où elle est élue ? Ou est-ce qu'à Paris on vote aussi pour toute la ville ? Merci.

: Ne cherchez plus le bulletin le plus insolite de la soirée : il a été glissé dans l'urne à Beuvry-la-Forêt, dans le Nord.

: Les bureaux de vote viennent de fermer à Rennes (Ille-et-Vilaine), où le dépouillement débute.

: Je ne crois pas, selon le site du ministère de l'Intérieur, "le bureau de vote n'est pas un endroit ouvert à tous et seuls peuvent y pénétrer :





les électeurs inscrits sur les listes électorales du bureau ;

les délégués des candidats ou des listes ;

les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote ;

les délégués du Conseil constitutionnel pour les scrutins relevant de son contrôle (référendum, élection du Président de la République)."

: Bonjour Pierre, petite question comme ça en passant... Est ce que l'on peut aider au dépouillement dans un bureau de vote qui n'est pas celui dans lequel on est inscrit...? Merci bonne soirée !

: Une bonne soirée municipales, c'est comme un multiplex de foot, on apprécie encore mieux quand on maîtrise les enjeux ! Ça tombe bien, on vous a préparé une antisèche des 50 villes à suivre au second tour.

: Continuons notre tour de France du dépouillement, qui a débuté dans la plupart des villes.

: Vous avez l'embarras du choix pour votre soirée électorale : nous vous proposons celle de franceinfo télé et celle de franceinfo radio ainsi que celle de France 2, (qui débute à l'instant) et celle de France 3 (qui démarre à 19h55). Tant que vous gardez ouverte votre appli préférée pour nous suivre... :-)





: @Joël Vous pouvez le suivre sur le site de la ville. Ce que je peux vous dire qu'à 16 heures, le taux de participation était en légère hausse par rapport à mi-mars, avec 36,02% contre 35,18% pour le premier tour.

: et la participation au Havre?

: je suis assesseur et à la vue du grand nombre de personnes très âgées (>95 ans) qui se sont déplacées dans mon bureau je ne pense pas que la pandémie de Coronavirus soit la principale cause de l'absentéisme. Je miserais plutôt sur la désillusion de beaucoup d'électeurs.

: Témoignage d'un assesseur dans les commentaires du live. Selon lui, ce ne sont pas les personnes à risque qui ont déserté les bureaux de vote.

: L'abstention s'annonce massive, même dans les villes où il y a un fort enjeu. On attend ainsi 61% d'abstention à Besançon (taux presque identique au premier tour), 57,9% à Nancy (contre 62% au premier tour). En revanche, à Perpignan, sursaut des électeurs avec un taux d'abstention attendu à 52,8% contre 60,3% au premier tour, selon notre partenaire Ipsos/Sopra Steria.

: @Citoyen curieux Détrompez-vous, il y a énormément d'élections locales intéressantes qu'on va suivre de près, comme Besançon, Nancy, Perpignan, Bordeaux... (liste non exhaustive, loin s'en faut). D'ailleurs, c'est un Ch'ti et un Marseillais qui sont aux commandes du live, aucun risque de parisianisme :-)

: Pourtant vu la faible participation le dépouillement devrait être rapide en province où le scrutin est clos à 18h. Doit on s'attendre à une soirée électorale PLM et le reste on s'en fiche ?

: En Islande, la démocratie se porte bien. Le président du pays, Gudni Thorlacius Johannes son, très populaire, a été réélu avec 92,63% des voix!!! Bravo 👏

: Comme le note @Guillaume, l'élection présidentielle en Islande, pays relativement épargné par le virus, les bureaux de vote ont fait le plein. Le vote s'est déroulé cette semaine.

: Le dépouillement a commencé dans de nombreuses communes. Voici des images publiées sur les réseaux sociaux.

: Les bureaux de vote seront ouverts plus tard à Mayotte "en raison de l'épidémie de coronavirus et des longues files d'attente prévisibles". Habituellement, le dépouillement commence à 18 heures. Plus de détails sur le live de nos camarades de Mayotte La 1ère.

: @Une Havraise Nous n'aurons aucune estimation avant 20 heures. D'abord les villes moyennes, puis les grandes villes. Souvenez-vous aussi qu'il y aura un troisième tour à Paris et Marseille. Au Havre, les bureaux de vote ferment à 18 heures, vous devriez avoir des estimations assez précises assez tôt après 20 heures.

: Bonjour, à quelle heure pourrons nous connaître les différents résultats svp ? Notamment pour Le Havre ? Merci.

: La soirée électorale de BFMTV est annulée en raison de la grève des salariés, qui protestent contre un plan d'économies qui prévoit le départ d'environ un tiers des effectifs.

: @Papik 51 Les instituts font souvent des enquêtes qualitatives sur les ressorts du vote, on aura peut-être plus d'éléments sur les motivations des votants et des abstentionnistes dans la soirée ou demain. Mais il y a fort à parier que l'épidémie a joué un rôle non-négligeable dans la baisse de la participation par rapport au niveau de participation habituel.

: Les maires sont pour les français les personnalités publiques les plus appréciées et les plus à même d’entendre les revendications de ses administrés, alors que penser d’une abstention supérieure à 50 % des inscrits? Le paradoxe du « français », un de plus... je ne comprends pas 🤔

: @Fabien le pigeon Il va de soi que le taux d'abstention est calculé sur le nombre d'électeurs appelés aux urnes. Mais vous avez raison, il n'y a que 5 000 des 36 000 communes qui sont concernées par le scrutin de ce soir. Dont les villes les plus peuplées, comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse etc...

: Bonsoir Pierre. Sérieusement, la majorité des maires ont été élus au 1er tour, c'est logique de voir moins de monde se déplacer au 2nd tour...

: @Citoyen d'accord Certes, mais qui vous dit quelle sera la situation sanitaire cet automne ? En début d'année prochaine ? D'autres pays organisent également des élections ce week-end, comme la Pologne où se passe la présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il y avait une bonne solution.

: Que valent des élections municipales avec un taux d'abstention supérieur à 50 % en raison de la pression exercée par une pandémie? En démocratie l'électeur doit être exempt de toute pression, les conditions de vote doivent être identiques sur l'ensemble du scrutin,

: @Geohan Dura lex, sed lex, il n'y a pas de quorum minimal pour qu'une élection soit valide. Mais effectivement, ce second tour s'annonce comme un record d'abstention pour un scrutin municipal, d'habitude assez prisé des électeurs. On est plutôt partis sur des niveaux d'élection européenne.

: La bonne question est : que valent réellement les électeurs qui a 60% ne se sont pas déplacés pour voter ?

: A 18 heures, voici les principales informations de ce dimanche d'élections :



• La participation au second tour des municipales s'annonce historiquement basse. Le ministère de l'Intérieur fait état d'un taux de participation à 17 heures de 34,67%, quatre points en dessous du premier tour à la même heure et près de 20 points derrière les précédents scrutins locaux. Suivez notre direct.



• Le monde a franchi le cap des 10 millions de personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Le Covid-19 continue de faire des ravages aux Etats-Unis et la situation est préoccupante en Guyane.



• La Pologne vote pour le premier tour d'une élection présidentielle serrée, cruciale pour les populistes au pouvoir.



: Bonjour @Florence, les électeurs des Bouches-du-Rhône se sont déplacés dans des proportions proches de la moyenne nationale (33,46%), comme ceux de deux autres départements très peuplés : le Rhône (32%) et le Nord (31,85%)

: Et les Bouches-du-Rhône vous avez des chiffres ?

: Bonjour , les départements qui ont le plus voté à 17 heures sont : la Corse-du-Sud (71,02%), le Cantal (61,76%), la Lozère (60,24%), les Hautes-Alpes (57,48%) et les Landes (54,95%).



Les départements qui se sont le moins mobilisés sont : la Seine-Saint-Denis (21,47%), Paris (23,89%) l'Ille-et-Vilaine (24,23%), le Val-d'Oise (25,54%) et le Val-de-Marne (26,04%).

: Quels sont les départements bon et mauvais élèves en participation ?

: Que vaut réellement le mandat d’un maire élu par un électorat qui s’est déplacé à 40% ?