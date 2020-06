Elections municipales à Strasbourg : l'écologiste Jeanne Barseghian en tête avec 42,5% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

La candidate EELV, qui était déjà arrivée en tête à l'issue du premier tour, remporte la triangulaire qui l'opposait à Alain Fontanel (LREM-MoDem-LR) et Catherine Trautmann (PS).

Strasbourg passe au vert. La candidate EELV, Jeanne Barseghian, arrive largement en tête du second tour des élections municipales, avec 42,5% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires, dimanche 28 juin. Elle devance Alain Fontanel (LREM-MoDem-LR), premier adjoint au maire sortant Roland Ries (34,3%), et la socialiste Catherine Trautmann (23,2%).

Selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria, la participation n'a été que de 47,2%, contre 62,75%, lors du second tour des municipales en 2014. Un taux d'abstention conséquent, et difficile à comparer avec celui des précédentes élections, en raison de la crise du coronavirus qui touche la France.

Au premier tour, à la mi-mars, les écologistes étaient arrivés en tête avec 27,88% des suffrages. Jeanne Barseghian était alors suivie par un trio : Alain Fontanel à 19,86%, Catherine Trautmann à 19,77% et Jean-Philippe Vetter (LR-UDI) à 18,26%.