Municipales 2020 : à Strasbourg, la candidate écologiste Jeanne Barseghian arrive en tête, suivie par LREM, le PS et LR

Les écologistes vont-il ajouter Strasbourg à la liste de leurs trophées ? Le scénario est désormais crédible. Dimanche 15 mars, la liste Europe Ecologie-Les Verts est arrivée assez largement en tête du premier tour des élections municipales. La candidate écologiste, Jeanne Barseghian, obtiendrait 26,7%, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. Elle est suivie par un trio : Alain Fontanel (LREM-Modem) à 20,6%, Catherine Trautmann (PS) à 19,4% également et Jean-Philippe Vetter (LR-UDI) à 18,2%. La candidate du Rassemblement national, Hombeline du Parc, ne devrait pas se maintenir au second tour avec seulement 6,4%.

Mais les jeux ne sont pas encore faits. Des alliances peuvent se former avant le second tour. La situation est d'ailleurs très ouverte dans la ville depuis l'annonce du maire sortant, Roland Riès, de ne pas briguer de nouveau mandat. L'ex-socialiste n'avait désigné aucun dauphin officiel, mais près de la moitié des têtes de liste aux élections municipales étaient issues de sa majorité. Les tractations risquent d'être intenses avant le second tour, prévu le dimanche 22 mars, mais très incertain avec l'épidémie de coronavirus.