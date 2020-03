DIRECT. Résultats, réactions : suivez la soirée électorale du premier tour des municipales 2020

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MUNICIPALES

: Pour ma part j’ai été voter et franchement c’était très bien organisé pour qu’aucun contact entre les personnes présentes n’ait lieu. #CORONAVIRUS

: Voter en 3 minutes, en apportant son stylo et quelques bulletins, en se lavant les mains avant et après, et en ne se faisant ni éternuer ni tousser dessus, ça n'expose pas à un grand risque. Surtout en ne sachant pas si d'autres électeurs ou les personnes tenant le bureau de vote sont porteurs ET contagieux.On est en train de sombrer dans une psychose irrationnelle.Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions, au contraire, mais de là à avoir ce genre d'attitude tout en critiquant les pouvoirs publics, c'est quand même hystérisant... #CORONAVIRUS

: Dans les commentaires, et @Amaury estiment, contrairement aux abstentionnistes qui témoignaient un peu plus tôt dans ce direct, qu'il n'était pas risqué d'aller voter aujourd'hui. #CORONAVIRUS

: La forte abstention se confirme dans les nouvelles estimations de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria : 67,5% à Lille, 60% à Rennes, contre respectivement 52,6% et 47,2% en 2014.

: Petit point coulisses. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la distance d'un mètre est largement respectée entre Pierre et moiNotre température a été vérifiée à l'entrée du bâtiment. Quant à Vincent, il est en télétravail, à 10 bons kilomètres de la rédaction. #CORONAVIRUS







: @C'est pas fini Le Premier ministre, par ailleurs candidat au Havre, doit s'exprimer ce soir, mais ce sera a priori pour parler des élections.

: Bonsoir. Une nouvelle allocution d'E Philippe sur le virus prévue ce soir? A quelle heure? Mesures à l'Italienne à prévoir? Merci

: Beaucoup de partis ont réduit, voire annulé, le dispositif post-électoral en raison de l'épidémie de coronavirus. Le PS a annulé son dispositif de soirée afin de "respecter les mesures sanitaires mises en place pour enrayer la propagation de la pandémie". Au RN, on ne prévoit qu'une prise de parole de Marine Le Pen sans participation aux soirées télévisées.

: Nouvelle estimation de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria : à Ajaccio, l'abstention devrait être de 63,1% ce soir, soit plus du double qu'en 2014 (28,7%).

: Aujourd'hui, je ne suis pas allé voter... J'ai voulu à la fois me protéger et protéger les autres, mais aussi marquer mon refus citoyen devant cette décision absurde et incompréhensible de maintenir cette élection #CORONAVIRUS

: Profil des abstentionistes: Nous ne sommes ni âgés ni malades et pour la 1ère fois de notre vie ( nous avons 55 ans), n'avons pas été voté. La raison? Il est ahurissant et totalement irresponsable d'envoyer aux urnes les citoyens par ailleurs confinés pour raison d'urgence sanitaire. C'est aussi simple que cela. #CORONAVIRUS

: Ce n'est pas la peur du virus qui m'a empêché de voter (c'est la première fois de ma vie que je ne vote pas) c'est le désaccord avec les mesures ahurissantes du gouvernement dans cette crise sanitaire. Voilà dejà un mois qu'on nous raconte n'importe quoi en boucle sur ,toutes les chaines d'info et que ,l'on ne prend pas les mesures nécessaires #CORONAVIRUS

: Dans les commentaires, des abstentionnistes expliquent pourquoi ils ne sont pas allés voter aujourd'hui. #CORONAVIRUS

: Drôle d'ambiance à Marseille. Selon La Provence, trois individus munis de pistolets à billes ont tenté de voler une urne rue Félix-Pyat. Ils ont pris la fuite et le bureau de vote a pu rouvrir.

: Notre journaliste Matthieu Mondoloni est à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, l'un des premiers foyers de l'épidémie en France. Sur Twitter, il raconte un dépouillement particulier. #CORONAVIRUS

: Effectivement @Jean, la droite, dont fait partie le président du Sénat, Gérard Larcher, était opposée au report de ces municipales, comme nous le racontons dans cet article. #CORONAVIRUS

: Bonsoir. Pouvez préciser que toutes les oppositions souhaitent le maintien de cette élection ? Notamment le président du Sénat ? #CORONAVIRUS

: Il n’en reste pas moins que de très nombreux électeurs effrayés et vulnérables, ne se seront pas déplacés. Et qu’on ne vienne pas nous dire que c’est par désintérêt du scrutin ! Ils ont reculé devant le coronavirus comme aurait dû le faire le gouvernement. Avoir maintenu la date des élections est un acte anti-patriotique voire anti-constitutionnel. #CORONAVIRUS

: Ces élections devraient être annulées elles ne reflèteront pas ce que voulaient le français mais ça le gouvernement le savait et tablait dessus.... #CORONAVIRUS

: Qu'on ne s'étonne pas du taux record d'abstention compte tenu du contexte sanitaire ! Tous les citoyens français n'étaient pas sur un même pied d'égalité pour exprimer sa voix. #CORONAVIRUS

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à regretter le maintien des élections municipales.#CORONAVIRUS

: Le dépouillement est suivi dans certaines mairies par un public nombreux, mais maintenu à bonne distance.

: Scène lunaire ce matin dans l’un des bureaux de vote du 18ème, ou l’assesseur s’approche à quelques centimètres de mon visage pour vérifier que mon visage correspond bien à la photo de mon ID...

: Je suis aller voté malgré tout. Ils étaient en recherche de personnes pour le dépouillement.Les consignes de protection étaient toutes respectées sauf une, le président du bureau prenait systématiquement les cartes d'identité et d'électeur dans ces mains.

: Bonjour mon vote s est très bien passé filtrage à l entrée gel hydro j avais déjà anticipé mon vote en prenant le papier , carte d identité, et carte électeur et mon stylo ils ont respecter les règle de sécurité tout va bien Marseille 13004

: Entre satisfaction et étonnement devant certains comportements, vous nous décrivez dans les commentaires une journée de vote contrastée.

: L’abstention sera très élevée ce soir et pourrait doubler par rapport à 2014 dans certaines villes. Voici quelques estimations de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria :



• Besançon : 61%, contre 45,9% en 2014.



• Perpignan : 59,7% contre 43% en 2014.



• Rouen : 62% contre 47,3% en 2014.



• Limoges : 63,3% contre 39,5% en 2014.



• Fréjus : 61,9%, contre 31,5% en 2014.



: Policiers municipaux, gants, publics clairsemés... Le dépouillement de ce premier tour se fait dans des conditions particulières un peu partout en France.

: Pour ma part, les consignes ont été respectées dans mon bureau de vote. J'avais pris mon bulletin et mon stylo, les espacements été prévus. Aucun problème à Versailles. Tout est bien organisé. #CORONAVIRUS

: Bonjour,J'ai exercé mon droit de vote en dépit du risque pour ma santé.Comme le préconise le Président, je reste chez moi pour préserver ma santé et protéger celle des autres (et bien oui ne pas penser qu'à soi c'est affaire de conscience) en évitant que l'on me "postillonne" dessus. J'espère ne pas avoir récupérer ces "postillons" en votant.Je me suis présentée ce matin dès 8 heures en espérant être la première à voter. 7 personnes me précédaient. Une queue était déjà formée à moins d'une minute de l'ouverture du bureau et les distances n'étaient pas du tout respectées. Je suis restée dehors en attendant. Pour entrée, j'ai dû toucher la poignée de la porte mais j'avais mon gel hydroalcoolique à portée de main. De toute façon des lingettes désinfectantes étaient à notre disposition dans le bureau mais encore faut-il y penser. J'ai essayé de ne pas m'attarder mais j'ai trouvé ça trop long. 10 minutes pour voter c'est beaucoup trop long dans les circonstances actuelles. Les 3 assesseurs ne portent pas de masques de sorte qu'ils reçoivent nos "postillons". Et même scénario à la sortie du bureau avec l'histoire de la poignée : on repart avec les microbes.On minimise beaucoup trop les risques pour notre santé. On a tenté de prendre un maximum de précautions mais cela n'est pas suffisant et quand bien même on les aurait prises, le risque n'est pas exclu. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : il aurait été raisonnable et plus responsable que les élections municipales soient reportées même de plusieurs mois.Certains pays désinfectent l'air ambiant, pourquoi pas nous ?Avec mes remerciements, mes respects et mes salutations.Cordialement #CORONAVIRUS

: La distance d'un mètre impossible à respecter compte tenu de l'affluence, le président de bureau de vote qui prend à pleine main ma CNI sous prétexte qu'il a oublié ses lunettes... Je me suis senti beaucoup plus exposé au bureau de vote qu'en me promenant ensuite au Père Lachaise, en plein air et peu dense ! #CORONAVIRUS

: Vous continuez à nous raconter votre vote dans les commentaires de ce direct, avec des expériences contrastées. #CORONAVIRUS

: #CORONAVIRUS Dans les villes où les bureaux de vote ferment à 18 heures, c'est opération désinfection, comme le tweet de ce journaliste de la radio.

: Bonsoir @ToulouseMa. Comme l'explique Le Parisien dans cet article, il n'existe pas de seuil de participation minimum pour valider le résultat des élections municipales. La seule limite de ce type qui existe concerne les communes de moins de 1 000 habitants : pour être élu dès le premier tour, le maire doit obtenir 50% des suffrages et au moins 25% des électeurs inscrits. Sinon, il est contraint à un second tour.

: Bonjour FI, y-a-t-il un taux minimal de participation pour ces élections municipales ? Merci pour votre travail !

: Ce n'est pas vraiment la période de Noël, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette guirlande de stylos dans un bureau de vote du Nord.

: Dans le bureau de vote où j'étais assesseur ce matin, la distance entre électeurs est loin d'être respectée. Ce local exigu (la cantine), contient deux bureaux de vote. Le second, non visible sur la photo est le long des fenêtres visibles à droite sur la photo. #CORONAVIRUS





: Voté ! Satisfaite d'avoir fait mon devoir malgré mon âge et une DDB). Aucun souci, bien organisé. Bonne surprise au bureau où j'ai voté, ils m'ont approcher les 50%!!! (Frontignan) #CORONAVIRUS