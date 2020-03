Municipales 2020 : à Lille, Martine Aubry arrive en tête, avec 28,8% des voix, devant Stéphane Baly (24,3%), selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Martine Aubry (PS) arrive en tête, dimanche, du premier tour des municipales à Lille (Nord). L'ancienne ministre socialiste a recueilli 28,8% des voix. Elle est suivie par les candidats Stéphane Baly (EELV) et Violette Spillebout (LREM) ayant respectivement obtenu 24,3% et 17,2% des voix.

Le quatrième mandat lui tend les bras. Lille (Nord), bastion des socialistes depuis des décennies, devrait rester dans l'escarcelle de Martine Aubry. A la tête de la ville depuis 2001, cette dernière recueille 28,8% des voix lors du premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars. L'édile est suivie par son adversaire écologiste, Stéphane Baly, qui, avec 24,3%, surpasse la bonne performance d'EELV aux européennes (21,7%).

>> Résultats, réactions... Suivez la soirée du premier tour des municipales en direct sur franceinfo

En troisième position, on retrouve la candidate LREM, Violette Spillebout avec 17,2% des voix. L'ex-directrice de cabinet de Martine Aubry, qui a travaillé treize ans sous les ordres de l'ancienne patronne du PS, n'a pas réussi à déstabiliser son ancienne cheffe, malgré une campagne lancée très tôt. Il faut dire aussi que le mouvement présidentiel n'est pas parti uni dans cette bataille. Violette Spillebout parvient toutefois à assurer sa place au second tour, qui l'opposera à la maire sortante et au candidat EELV.

Le premier tour de ces élections a par ailleurs été marqué par une très forte abstention (67,5%), selon une estimation Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes parlementaires, soit près de 15 points de plus qu'en 2014. Difficile pour autant de comparer les deux scrutins, en raison de l'épidémie de Covid-19 qui touche actuellement la France.

Une triangulaire au second tour

Rivale malheureuse de Violette Spillebout à l'investiture du parti macroniste, la députée Valérie Petit a, après avoir claqué la porte de LREM, rejoint, avec l'actuel responsable de l'opposition municipale, Thierry Pauchet, la liste de l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, Marc-Philippe Daubresse (LR). Ce dernier, visé par une enquête du Parquet national financier quelques jours avant ce premier tour, recueille 8,6% des voix.

Du côté de La France insoumise, le jeune enseignant Julien Poix obtient 9% des voix tandis que le Rassemblement national avec Eric Cattelin-Denu rassemble 7,4% des suffrages.

> Pour voir les résultats de Lille (Nord) en détail