Elections municipales : Martine Aubry annonce qu'elle brigue un quatrième mandat à Lille

"Il faut tenir la barre, je crois savoir le faire." Martine Aubry, maire PS de Lille, a annoncé sa candidature à un quatrième mandat aux élections municipales de mars 2020. "J'ai la conviction réelle que je peux proposer aux Lillois d'aller plus loin avec eux", a-t-elle déclaré dans un entretien au quotidien régional La Voix du Nord, jeudi 28 novembre.

A la tête de la ville depuis 2001, elle avait assuré après sa réélection en 2014 qu'elle ne se représenterait plus, "sauf circonstances exceptionnelles". Assurant avoir "beaucoup mûri" sa décision, elle juge aujourd'hui nécessaire de poursuivre face aux inégalités "qui ne se sont pas arrangées", aux tensions sociales ou à la crise climatique.

Ménageant un vrai-faux suspense depuis plusieurs mois, Martine Aubry évoquait à demi-mots la perspective de mener cet ultime combat pour faire rempart au libéralisme "à tout crin" du président Emmanuel Macron. "On est en train de casser la France", avait-elle jugé dès septembre 2018.

Un programme "socialement juste" et "écologiquement fort"

Son futur programme sera donc "socialement juste" et "écologiquement fort", promet-elle, évoquant notamment des programmes de logements pour les publics les plus précaires comme les étudiants ou familles monoparentales. Il devra faire de Lille une ville "plus inclusive, durable et en mouvement", insiste-t-elle.

"Les changements que l'on doit porter sont lourds. Il faut accélérer nos politiques. Si je ne me sentais pas en forme, si je ne me sentais pas enthousiaste, je n'irais pas", poursuit Martine Aubry.