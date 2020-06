VIDEO. Résultats municipales 2020 : une "très belle victoire" pour Christian Jacob, président du parti Les Républicains

"Il y a trois ans qu'on enchaîne les défaites, ce soir, c'est une grande victoire." C'est avec cette formule que Christian Jacob, président du parti Les Républicains (LR), a accueilli les résultats du deuxième tour des élections municipales. Invité sur le plateau de France 2 ce dimanche soir, l'ex-ministre et actuel député a salué la victoire des candidats LR, qui l'ont emporté dans "plus de la moitié des villes de plus de 9 000 habitants".

Malgré la défaite de François Fillon à la dernière élection présidentielle et des résultats en berne lors des élections législatives de 2017 et des européennes en 2020, le principal parti de droite est parvenu à défendre son ancrage local. Une "très belle victoire" selon Christian Jacob, qui pourrait se conjuguer au futur. "[Ces résultats] laissent augurer favorablement à la fois des sénatoriales, et puis des départementales et des régionales", estime le patron des Républicains. Le second tour des municipales s'est néanmoins aussi conclu par plusieurs défaites dans des grandes villes pour le parti de droite, qui perd les villes de Bordeaux, Perpignan et Nancy notamment. Les Républicains ont réussi à garder Nice avec leur candidat Christian Estrosi, ou encore Limoges (Haute-Vienne).