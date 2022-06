Après l'annonce des résultats du second tour des élections législatives, dimanche 19 juin, Jean-Luc Mélenchon a pointé ce qu'il juge être une défaite d'Ensemble ! "Ce qui se présente, c'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe : la déroute du parti présidentiel est totale, et aucune majorité ne se présente", a-t-il jugé. Le camp macroniste a remporté 234 sièges, loin de la majorité absolue, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. La Nupes, elle, est créditée de 141 sièges.

Le chef de file la Nupes a eu un mot pour des ministres et anciens ministres battus lors de ces élections. "Quel bon débarras d'avoir vu, après avoir vu monsieur Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter l'éborgneur Castaner", a lancé Jean-Luc Mélenchon.

Il a également parlé de l'abstention. "La France s'est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Le niveau d'abstention est encore beaucoup trop haut, a-t-il estimé. Ce qui signifie qu'une immense majorité de la population ne sait vers qui se tourner. Ce qui fait que les trois blocs [issus de la présidentielle] continuent d'être voisins sans qu'on sache si la Nupes termine en première ou en deuxième position."