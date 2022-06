Infographies Législatives 2022 : l'abstention atteindrait 54% au second tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Législatives 2022 : l'abstention atteindrait 54% au second tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Si elle reste très élevée, l'abstention au second tour des législatives de 2022 devrait être inférieure à celle enregistrée il y a cinq ans.

L'abstention devrait s'élever à 54%, dimanche 19 juin, au second tour des élections législatives, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires.

C'est 3,36 points de moins qu'au second tour des élections législatives de 2017, qui avait enregistré un taux d'abstention record depuis 1958. Il y a cinq ans, 57,36% des électeurs avaient alors boudé les urnes.

L'abstention de ce dimanche reste toutefois supérieure aux taux enregistrés lors de tous les autres seconds tours des élections législatives de la Ve République.

Une tendance à la hausse entre les deux tours

Ce taux d'abstention dépasse de 1,51 point celui mesuré au premier tour du scrutin (52,49%). Un chiffre qui confirme une tendance esquissée depuis 2002 : celle d'une augmentation de l'abstention entre les deux tours des élections législatives.

Cet accroissement reste toutefois inférieur à celui enregistré il y a cinq ans. En 2017, l'abstention avait bondi de plus de 6% entre le premier et le second tour.