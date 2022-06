DIRECT. Législatives 2022 : résultats définitifs, députés élus... Suivez les réactions au second tour, marqué par un revers pour Ensemble ! et une percée du RN

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Un sérieux coup de frein. La coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron est passée de 350 à 245 députés en cinq ans. De quoi passer d'une majorité absolue à une majorité très relative. Voici deux cartes pour visualiser la dégringolade de la majorité présidentielle.





: Il était de coutume de parler d'évoquer le Nord et le Sud de la France comme deux places fortes du Rassemblement national. Le constat n'est plus guère valable ce matin : avec 89 députés, le parti d'extrême droite s'implante désormais sur une large partie du territoire. Brice Le Borgne, Mathieu Lehot-Couette et Robin Prudent ont concocté une carte qui rend la progression du parti bien visible.











: On commence sans tarder par un premier point sur l'actualité :



• C'est donc une situation inédite dans l'histoire de la Ve République : aucune majorité absolue ne se dégage dans le nouvel hémicycle. Ensemble ! n'obtient qu'une majorité relative, alors que la Nupes remporte 133 sièges. Le Rassemblement national réalise un score historique et obtient 89 députés. Les résultats définitifs sont tombés dans la nuit : vous pouvez les consulter ici.





• Conséquence de ces résultats : un remaniement va devoir avoir lieu. Les ministres Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguinon et Justine Bénin ont en effet été battues et vont devoir démissionner.



• Outre la très forte abstention, le second tour du scrutin a été marqué par une percée historique du Rassemblement national. L'extrême droite multiplie par près de 10 son nombre d'élus au Palais Bourbon.



• Vingt-et-un départements restent placés en vigilance orange aux orages et à la canicule par Météo-France.