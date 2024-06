Le mouvement a écarté plusieurs figures historiques tout en accordant sa confiance à Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales.

Le choix des investitures de La France insoumise continue de faire réagir en interne et à gauche. "Je pense que c'est une purge", a commenté Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes-EELV, samedi 15 juin, sur le plateau des "4 Vérités" de France 2. Comme d'autres personnalités avant elle, la responsable politique a dénoncé la présence d'Adrien Quatennens sur la liste de 230 noms dévoilée par LFI, ainsi que la mise à l'écart d'élus sortants comme Raquel Garrido, Alexis Corbière ou Danielle Simonnet.

"Je pense que c'est une erreur et je pense que c'est assez ridicule, par ailleurs, au vu des enjeux qui sont les nôtres", a poursuivi Marine Tondelier. "On aura peut-être un Premier ministre d'extrême droite dans trois semaines (...), tout nous invite au sérieux, à la décence et à l'intelligence. J'ai appris ça cette nuit, j'ai été extrêmement choquée et j'ai convoqué des instances ce matin pour pouvoir en discuter avec les écologistes."

"C'est une erreur"

"Je ne vois pas pourquoi nous ne soutiendriions pas des députés qui sont des sortants", a poursuivi Marine Tondelier. "Quand on a discuté avec tout le monde, il a toujours été clair que tous les députés sortants de nos forces politiques respectives seraient soutenus par le Front populaire, hormis des cas très précis parce qu'il y aurait eu des violences sexistes et sexuelles ou des affaires judiciaires. Pour le coup, La France insoumise fait l'inverse." La secrétaire nationale des Ecologistes a annoncé son intention d'évoquer le sujet avec le premier secrétaire du PS Olivier Faure et le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. "C'est tellement une erreur que je pense que ça n'ira pas jusqu'au bout."

"Nous devons, je pense, soutenir Raquel Garrido, Alexis Corbière, Danielle Simonnet et les autres candidats qui ne sont pas réinvestis pas La France insoumise." Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes sur France 2

Marine Tondelier a également annoncé qu'elle ne sera pas titulaire, mais suppléante dans le ticket du Nouveau Front populaire candidat dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. "C'est la circonscription où Marine Le Pen est candidate et donc il faut faire une campagne tous les jours", or, "depuis dimanche soir, je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi", explique-t-elle. "Ce n'est donc pas sérieux pour moi de prétendre être candidate titulaire sur cette circonscription. J'ai donc donné l'exemple, comme il fallait que chacun fasse un effort dans les négociations, et proposé ma circonscription aux socialistes."