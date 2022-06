Résultats des législatives 2022 : la droite (LR-UDI-DVD) arrive quatrième avec 13,7% des voix au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

La droite résiste, mais recule. Le bloc de droite, avec le parti Les Républicains, l'Union des démocrates et indépendants (UDI) et les candidats classés divers droite, est distancé au premier tour des élections législatives, après avoir obtenu 13,7% des voix, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Média, et les chaînes parlementaires. La droite arrive en quatrième position, dimanche 12 juin, derrière la Nupes (25,2%), LREM (25,2%) et le Rassemblement national (18,9%). En 2017, le bloc de droite était parvenu à réunir 21,5% des voix.

Les projections réalisées par Ipsos-Sopra Steria pour le second tour tablent désormais sur un groupe compris entre 50 et 80 députés. Avant le premier tour, les cadres de LR disaient viser une cinquantaine de sièges, c'est-à-dire deux fois moins que ce dont le parti disposait à l'Assemblée lors de la dernière législature (92 parlementaires LR et 8 apparentés). Ce chiffre permettrait toutefois à la droite de garder un groupe assez important pour peser sur la vie parlementaire au Palais-Bourbon.

Relever la tête après la présidentielle

Après la déroute de la présidentielle, où la candidate LR Valérie Pécresse n'a même pas franchi la barre des 5%, les candidats de droite ont misé dans cette campagne sur leur implantation locale pour relever la tête. "On créera la surprise parce qu'on est capables de représenter nos territoires", prédisait Christian Jacob quelques jours avant le premier tour.

Lors du second tour, le 19 juin, les cadres du parti ont déjà annoncé qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote dans le cas d'un duel entre LREM et la Nupes. "Beaucoup de nos électeurs voteront sans doute Macron face à la Nupes, mais nous ne donnerons pas de consigne de vote car les consignes de vote, ça ne fonctionne plus, ça énerve même les gens", a justifié Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, sur France 2.