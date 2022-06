Législatives 2022 : Les Républicains comptent sur leur implantation locale pour "créer la surprise"

Profiter du manque d'élan de la campagne de la majorité sortante et tenter de faire de l'union de la gauche – la Nupes – un épouvantail pour limiter la casse : voilà l'objectif des Républicains, à moins d'une semaine du premier tour des élections législatives. La direction du parti s'est réunie mardi 7 juin à Paris pour faire le point, alors que LR compte 101 députés sortants mais a enregistré un score calamiteux au premier tour de l'élection présidentielle, avec seulement 4,78% des voix pour Valérie Pécresse.

>> Élections législatives : à cinq jours du premier tour, retrouvez les dernières informations dans notre direct

Difficile donc d'imaginer retrouver le même nombre de sièges. Pour autant, pas question pour le patron du parti Les Républicains de faire des pronostics. "Je ne joue pas à ce jeu-là, je ne l'ai jamais fait. On créera la surprise parce qu'on est capables de représenter nos territoires", assure Christian Jacob. C'est en effet sur les territoires et l'implantation que compte LR pour sauver les meubles. Hors micro, les cadres du parti disent viser une cinquantaine de sièges.

"Dans certaines circonscriptions où Marine a obtenu 60% [des voix au second tour de l'élection présidentielle], le sortant de droite est bien implanté et on a aucune chance."