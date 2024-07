carte Résultats des élections législatives 2024 : découvrez les scores du second tour et quel député l'emporte dans votre circonscription Qui sont les 577 nouveaux députés de l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des élections législatives ? Visualisez les résultats des différents candidats dans votre circonscription. Cette carte est mise à jour au fil des dépouillements, avec les remontées du ministère de l'Intérieur. Mathieu Lehot-Couette & Gregoire Humbert & Renaud Tardivon

Cette carte des résultats des élections législatives reprend les données du ministère de l'Intérieur. La couleur affichée correspond à la coalition ou au parti arrivé en tête dans chaque circonscription. La mention "élu" est affichée lorsque 100% des bulletins sont dépouillés.

Source : ministère de l'Intérieur (résultats), IGN, Sciences-Po (fond de carte)

Contre toute attente, le Nouveau Front populaire est arrivé en tête du second tour des élections législatives, dimanche 7 juillet, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. L'union de la gauche obtient au total 180 sièges à l'Asssemblée nationale : 71 pour la France insoumise, 64 pour le Parti socialiste, 33 pour les Ecologistes, 9 pour le Parti communiste (et 3 classés Autres).

Derrière la coalition de gauche, mais devant le RN et ses alliés, le bloc présidentiel réuni sous la bannière Ensemble perd la majorité relative qu'il détenait de 2022 à 2024. Il obtient quelque 163 sièges (chiffre qui peut varier en fonction de la manière sont classés certains candidats). Le bloc RN échoue, quant à lui, à la 3e place. Il obtient 143 sièges au terme du second tour. Notre carte vous permet de découvrir quel candidat l'emporte dans votre circonscription.

Dans l'entre-deux-tours, plus de 220 prétendants se sont désistés, la plupart pour faire barrage au Rassemblement national ou à ses alliés. Pour être élu au second tour, plus question de seuil : le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix remporte son siège. En cas d'égalité parfaite, le plus âgé des candidats est élu. Les députés élus au soir du 7 juillet siégeront pour la première fois au sein du Palais-Bourbon le 18 juillet prochain. Ils ouvriront alors la nouvelle législature avec l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale.

Rédaction : Mathieu Lehot-Couette, Julie Rasplus

Développement : Grégoire Humbert, Valentin Pigeau, Renaud Tardivon

Design : Léa Girardot

Supervision éditoriale : Ilan Caro, Julie Rasplus