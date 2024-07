Direct Résultats du 2d tour des législatives 2024 : le Rassemblement national évoque "une victoire différée" et revendique le statut de premier parti à l'Assemblée

Bonjour @Charles_magne, au niveau national, le Rassemblement national est en effet le parti qui a reçu le plus de voix en nombre absolu, avec 8,7 millions de bulletins, contre 7 pour le Nouveau Front populaire et 6,3 pour Ensemble. Les élections législatives sont toutefois organisées dans 577 circonscriptions, avec des configurations à chaque fois différentes.

De plus, les désistements et reports de voix au second tour rendent délicate l'interprétation de ces résultats bruts. Le Rassemblement national était présent dans plus de circonscriptions au second tour que le Nouveau Front populaire et Ensemble, car ceux-ci se sont souvent désistés afin de constituer un front républicain. C'est ce qui explique que le Rassemblement national a rassemblé plus de voix, tout en arrivant 3e en termes de députés élus.