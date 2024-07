Cartes Législatives 2024 : triangulaires, duels... Visualisez les configurations du second tour après les nombreux désistements

Un second tour va se tenir dimanche dans 501 circonscriptions. Plus de 220 candidats se sont désistés, la plupart pour faire barrage au Rassemblement national. Bien que divisé par trois, le nombre de triangulaires reste élevé.

A cinq jours du second tour des élections législatives anticipées du dimanche 7 juillet, les rapports de force se clarifient dans les 501 circonscriptions où un candidat n'a pas été élu dès le premier tour du scrutin. Les 1 318 candidats qualifiés avaient jusqu'à mardi 2 juillet au soir pour déposer leur candidature. Quelque 224 prétendants à la députation ont choisi de se désister. D'après notre décompte, 211 d'entre eux l'ont fait afin de faire barrage au Rassemblement national ou à ses alliés ciottistes.

Le nombre de triangulaires, qui avait atteint un niveau record à l'issue du premier tour, a par conséquent chuté, de 306 à 89, un chiffre qui reste cependant historiquement élevé. Les duels ont logiquement augmenté, passant de 190 à 409. Il reste également deux quadrangulaires et une circonscription (la 2e de la Guyane) où un seul candidat est en lice pour le second tour.

Dans le détail, on dénombre désormais 149 duels où le Rassemblement national et ses alliés affronteront le Nouveau Front populaire et 129 duels où un candidat d'extrême droite fera face à un macroniste. Il ne reste plus que 69 triangulaires où le Nouveau Front populaire, le Rassemblement national et la coalition présidentielle Ensemble seront opposés.

La carte ci-dessous vous permet de visualiser les circonscriptions en fonction des configurations et des forces en présence au second tour et de retrouver la liste des candidats s'y affrontant, avec leur score au premier tour.

Par ailleurs, le Nouveau Front populaire, Les Républicains et le parti d'extrême droite se confronteront quinze fois. Cinquante-huit duels entre LR et le RN auront également lieu. Et l'alliance de gauche et la coalition présidentielle seront opposées dans 30 circonscriptions, d'après les données fournies par le ministère de l'Intérieur.