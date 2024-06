Résultats des européennes 2024 : la coalition majoritaire au Parlement se maintient, mais perd des sièges

Le Parti populaire européen, les sociaux-démocrates et Renew gardent une courte majorité, selon les dernières projections.

A eux trois, ils occuperont toujours plus de la moitié des sièges. Les groupes alliés lors de la précédente mandature européenne ont réussi à conserver leur majorité, avec 402 eurodéputés au total, selon les projections dévoilées par le Parlement à l'issue des élections européennes, dimanche 9 juin. Bousculés par la montée de l'extrême droite, le Parti populaire européen (PPE), à droite, les Socialistes et Démocrates (S&D), à gauche, et les centristes de Renew Europe perdent néanmoins des forces par rapport à la précédente mandature, où ils comptaient 417 élus à eux trois, alors que l'hémicycle comptait 15 sièges de moins.

Le PPE, mené par la présidente sortante de la Commission, Ursula von der Leyen, arrive en tête du scrutin avec 186 sièges. Le mouvement de droite, qui comptait jusqu'ici 176 élus à Strasbourg, augmente donc ses effectifs et reste le plus grand groupe au Parlement. Il bénéficie des victoires des partis de droite ou de centre droit en Espagne (34,1% des voix) et en Allemagne (30%) notamment.

Comme en 2019, les sociaux-démocrates forment le deuxième plus grand groupe au Parlement européen, avec 135 sièges sur 720 (contre 139 jusqu'ici). Malgré les bons résultats de la gauche au Portugal (32,1% des suffrages) et en Espagne (30,1%), le groupe perd donc une poignée de sièges par rapport à la précédente mandature, selon les dernières projections.

Une composition qui pourrait évoluer

Renew, troisième force de l'alliance majoritaire au Parlement européen, voit son nombre d'élus dégringoler de 102 à 79. Le groupe pourrait encore perdre du terrain s'il vote pour l'exclusion du VVD néerlandais, comme l'a suggéré sa présidente, Valérie Hayer, sur BFMTV, fin avril. La Française reproche à ce parti libéral de participer à un accord de coalition gouvernementale avec le PVV, formation eurosceptique et islamophobe de Geert Wilders. Le VVD a obtenu 11,6% des voix, soit 4 sièges, lors du scrutin aux Pays-Bas.

Si la majorité du PPE, Renew et des S&D se réduit, cela ne signifie pas que cette alliance allant du centre-droit au centre-gauche se trouvera bloquée. Comme le rappelle Euronews, les trois groupes ne votent pas systématiquement de concert, mais forment plutôt "des coalitions 'ad hoc' pour assurer le bon déroulement du travail parlementaire". Ils se sont aussi parfois entendus avec les Verts pour faire adopter des mesures au Parlement, note la chaîne européenne.

A compter de juillet, la majorité à Bruxelles devra toutefois composer avec un contingent plus important d'eurodéputés d'extrême droite. Les CRE et ID, les deux groupes eurosceptiques, détiennent désormais près d'un cinquième des sièges au Parlement, selon les dernières projections. Les prochaines semaines pourraient par ailleurs voir la composition de l'hémicycle évoluer, selon la décision des partis non affiliés, qui font leur entrée au Parlement européen, de rejoindre un groupe ou un autre.