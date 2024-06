Résultats des européennes 2024 : aux Pays-Bas, l'alliance de gauche entre les Verts et le Parti travailliste devance les eurosceptiques

La gauche devant les eurosceptiques. Alors que l'extrême droite pointait en tête des sondages depuis plusieurs semaines, la liste GroenLinks-PvdA est donné gagnant des élections européennes aux Pays-Bas, selon des estimations nationales relayées par le Parlement européen, dimanche 9 juin, à 18h30. L'alliance entre les Verts et le Parti travailliste remporte 21,6% des suffrages et huit sièges à l'issue du scrutin, qui s'est tenu jeudi, les Néerlandais étant les premiers électeurs de l'UE à se rendre aux urnes.

Sept mois après sa victoire surprise aux législatives, le Parti de la liberté (PVV), la formation d'extrême droite de Geert Wilders, enregistre une forte progression. Alors qu'il n'avait obtenu qu'un siège au Parlement européen en 2019, le mouvement enverra cette fois sept élus dans l'hémicycle strasbourgeois, après avoir recueilli 17,7% des votes. Le VVD, parti libéral du Premier ministre sortant Mark Rutte, obtient 11,6% des suffrages. Les chrétiens-démocrates (CDA) et les sociaux-libéraux du D66 suivent avec respectivement 9,7% et 8,1% des voix. Le Mouvement paysan citoyen (BBB) se classe sixième, avec 5,3% des votes.

Le PVV a renoncé à une sortie de l'UE

Les résultats aux Pays-Bas étaient suivis de près par le reste de l'Union européenne, après plusieurs mois de tractations entre le PVV et des partis de droite pour former une coalition gouvernementale. Mi-mars, Geert Wilders a renoncé à devenir Premier ministre, ouvrant la voie à un accord avec le parti pro-agriculteurs BBB, le parti libéral VVD et le nouveau parti anticorruption NSC. Un gouvernement doit être formé d'ici début juillet.

Cette alliance avec l'extrême droite risque toutefois de coûter cher aux libéraux néerlandais. Fin mai, Valérie Hayer, présidente du groupe centriste Renew au Parlement, avait affirmé sur BFMTV qu'elle souhaitait exclure le VVD du groupe à cause de cette coalition. "Le cordon sanitaire [contre l'extrême droite], on l'a toujours respecté. (...) Je prendrai mes responsabilités au lendemain de l'élection pour que ces valeurs-là continuent d'être respectées", avait expliqué l'eurodéputée, tête de liste de la majorité en France.

Pour cette campagne, le PVV a renoncé à inscrire dans son programme le "Nexit", soit la sortie de l'Union européenne, que Geert Wilders prônait lors des législatives, rappelle le site Euractiv.fr. Le parti eurosceptique et islamophobe a cependant insisté sur sa promesse de "préserver la souveraineté et l'identité nationale" des Pays-Bas et de lutter contre ce qu'il qualifie de "tsunami" de règles de l'UE.