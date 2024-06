Résultats des européennes 2024 : en Allemagne, la coalition du chancelier Olaf Scholz devancée par la droite et l'extrême droite

La CDU et son alliée la CSU recueillent 29,5% des voix dimanche soir, selon des estimations nationales relayées par le Parlement européen. Une victoire nette et sans surprise pour la droite, qui écrase la coalition au pouvoir.

Pas de surprise outre-Rhin. L'Union chrétienne-démocrate (CDU) et son alliée l'Union chrétienne-sociale (CSU) sont arrivées en tête des élections européennes en Allemagne, dimanche 9 juin. Les conservateurs obtiennent 29,5% des voix, selon des estimations nationales relayées par le Parlement européen à 18h30. L'alliance CDU-CSU recueille ainsi 29 sièges au Parlement européen, soit le nombre de sièges actuel (23 pour la CDU, 6 pour la CSU).

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui fait partie des non-inscrits au Parlement européen depuis son exclusion récente du groupe Identité et Démocratie (ID), obtient 16,5% des voix et arrive deuxième, d'après cette même source. Il obtient 17 sièges, contre 8 actuellement dans l'hémicycle de Bruxelles et Strasbourg. L'AfD devance ainsi les formations au pouvoir outre-Rhin. Les partis de la coalition gouvernementale, le Parti social-démocrate (SPD), les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP), obtiennent respectivement 14%, 12% et 5% des voix. Le SPD est donc troisième avec 14 sièges (contre 16 actuellement), tandis que les Verts obtiennent la quatrième place avec 12 sièges (contre 21 aujourd'hui).

Cette défaite était attendue pour la coalition au pouvoir, tant les élections européennes ont pris des allures de référendum pour ou contre l'action du gouvernement installé depuis 2021. L'alliance se fracture autant sur la question de l'aide à l'Ukraine que sur les investissements nécessaires à la transition écologique. Par conséquent, le SPD du chancelier Olaf Scholz recule dans l'opinion depuis plus de deux ans, tout comme son partenaire écologiste, à un peu plus d'un an des prochaines élections fédérales, comme le montre la moyenne des sondages réalisée par Politico.

Une campagne marquée par des violences

La poussée de l'extrême droite était aussi très surveillée outre-Rhin. L'AfD, qui stagnait autour de 10% lors des dernières élections fédérales en 2021, a grimpé jusqu'à 22% d'intentions de vote aux européennes, en début d'année. Mais plusieurs scandales ont ensuite enrayé cette percée. Les révélations autour d'un projet de "remigration", porté par des membres du parti, ont provoqué des manifestations massives dans le pays, et plusieurs figures de l'AfD ont été sanctionnées, par la justice ou en interne, pour des propos empruntés au régime d'Hitler ou minimisant les crimes nazis. Au point que Maximilian Krah, la tête de liste, a été banni de tous les meetings électoraux.

Ces derniers mois, la campagne a aussi été marquée par une série d'actes violents en Allemagne, notamment l'agression d'un eurodéputé social-démocrate à Dresde, début mai. A l'approche du scrutin, les thèmes cités comme prioritaires par les Allemands étaient la paix, après plus de deux ans de guerre en Ukraine, la sécurité sociale et la gestion de l'immigration, rappelle le média Deutsche Welle. Venaient ensuite la protection du climat et l'économie.