Direct Elections européennes 2024 : suivez "L'Evénement" sur France 2 avec François Hollande

#LEVENEMENT Comment répondre à l'invasion russe de l'Ukraine ? Jusqu'où le soutien de l'Europe doit-il aller ? Comment protéger le territoire européen ? Voici quelques-unes des questions qui seront posées à François Hollande. Caroline Roux recevra ensuite plusieurs personnalités politiques qui seront interrogées par des experts et des éditorialistes. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF, mais aussi Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains et candidat sur la liste de François-Xavier Bellamy, se succéderont sur le plateau.