Transports : comment fonctionne le "pass rail" mis en place en Allemagne ?

Emmanuel Macron s'est dit favorable à un "pass rail" à un tarif unique dans les régions françaises qui y seraient favorables. Un dispositif similaire à ce qui existe déjà en Allemagne. Comment cela se passe-t-il dans ce pays ?

Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'un "pass rail" à un tarif unique dans les régions françaises qui y seraient favorables. En quatre mois, déjà 11 millions d'Allemands se sont abonnés au "Deutschland-Ticket", un pass qui permet d'utiliser dans toutes les villes du pays les métros, bus, tramways, trains régionaux et même certains ferrys. Le prix est de 49 euros par mois, soit 1,60 euro par jour. L'abonnement tient sur une carte ou sur une application mobile qui fonctionnent dans tout le pays. Le premier objectif est de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Allemands. Dans certaines régions, le prix de l'abonnement a été divisé par trois.



Plusieurs critiques

Mais cet abonnement essuie pas mal de critiques. D'abord, les grandes lignes de train ne sont pas concernées. Ensuite, il devait convaincre les automobilistes de laisser leur voiture au garage pour préférer le train ou le bus. Or, les premiers retours disent que c'est un échec. Et dans beaucoup de régions mal desservies par les transports en commun, comme en Bavière, les habitants se sentent exclus du dispositif. Enfin, il n'est pas sûr que cet abonnement soit pérenne, car les États et les régions qui doivent se partager son financement (trois milliards d'euros par an) n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les prochaines années.