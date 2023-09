Éducation : Emmanuel Macron veut développer le sport à l’école

Mardi 5 septembre, Emmanuel Macron est en déplacement dans un collège des Pyrénées-Atlantiques pour évoquer la question du sport à l’école. Que faut-il en retenir ? Réponse avec la journaliste Astrid Mezmorian, en direct d’Orthez.

Mardi 5 septembre, Emmanuel Macron est en déplacement dans un collège à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) pour mettre les jeunes au sport. En direct, la journaliste Astrid Mezmorian, indique que "selon le président de la République [le sport] serait un prérequis à la consolidation des fondamentaux scolaires". En outre, le développement du sport s’inscrit dans la perspective de Paris 2024. "Le sport, s’il faisait partie de la culture des collégiens, permettrait de déceler des talents", précise la journaliste.

"Un enjeu de santé publique"

Le président est venu à Orthez, accompagné de Tony Estanguet et de Jackson Richardson, l’ancien handballeur. "Emmanuel Macron dresse également le constat de l’abandon du sport et notamment chez les collégiens. (…) Le sport est un enjeu de santé publique. Le président veut consolider deux dispositifs : plus de sport au collège (…) et un accès facilité aux terrains de sport", explique Astrid Mezmorian.