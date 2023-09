Réchauffement climatique : la militante écologique Camille Étienne alerte sur "une montée du climatoscepticisme" en France

Lundi 4 septembre, 200 records de chaleur ont été battus en France. Invitée du 12/13 info, mardi 5 septembre, la militante écologique Camille Étienne alerte sur "une montée du climatoscepticisme" dans le pays.

Présente sur le plateau du 12/13, mardi 5 septembre, la militante écologique Camille Étienne rappelle "la différence entre la météo et le climat". Elle explique : "Alors que les conséquences du dérèglement climatique sont terribles (…), il faut faire la différence entre le climat (…) et la météo. En France, il a plu beaucoup cet été. Ça a créé en France une montée du climatoscepticisme. On a pris huit points en un an."



"Un réchauffement de 4°C à la fin du siècle"

"La météo, c’est le temps qu’il fait aujourd’hui. Le climat, c’est la tendance de fond. Là, les scientifiques sont très clairs sur le fait qu’on est en train d’aller vers un réchauffement de 4°C à la fin du siècle", indique la militante. Interrogée sur la peur du dérèglement climatique, Camille Étienne assure que ce sentiment "nous met en mouvement". Elle dénonce également le comportement de certains "climatosceptiques", dont des patrons du CAC 40.