VIDEO. SNCF : face à la grève des cheminots, "oui, nous tiendrons", assure Bruno Le Maire

Bruno Le Maire a affiché la volonté de négocier, mais aussi la fermeté du gouvernement, dimanche 18 mars, dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter en partenariat avec franceinfo et Le Monde, dans le cadre de la réforme de la SNCF. Face à la grève, "oui, nous tiendrons", a répété le ministre de l'Économie et des finances après avoir critiqué les syndicats opposés à la réforme de la SNCF qui préfèrent "lancer immédiatement une grève qui va pénaliser les usagers (...) alors même que les discussions ne sont pas encore achevées".

En 1995, Alain Juppé qui était le Premier ministre de Jacques Chirac, et qui avait lui aussi tenter de réformer la SNCF, avait dû jeter l'éponge. Une décision dont l'actuel gouvernement semble avoir tiré les leçons. "Je rappelle qu'il y a de vrais différences avec les choix qu'avait fait à l'époque Alain Juppé, qui étaient des choix courageux, je tiens à le dire", a précisé Bruno le Maire. "Nous avons décidé de laisser de côté la question des retraites pour ne pas alourdir la charge. Nous avons accepté de prendre en considération la dette de la SNCF. L'État est prêt à étudier la question de la dette", a poursuivi le ministre.

Je trouve que ça, ce sont des réactions datées, cette idée de faire grève pour menacer Bruno Le Maire à France Inter

"Ces discussions doivent aller jusqu'au bout. Si au bout du compte, on est dans un blocage et que certains ne sont pas d'accord. La grève est un droit constitutionnel, c'est absolument légitime, a indiqué Bruno Le Maire. En revanche, le ministre a estimé "que ce soit un point de départ... Moi je ne vous cache pas mon étonnement, ma surprise et surtout ma déception en pensant à tous ces usagers qui vont être pénalisés".

Interrogé sur la réaction dépitée de Laurent Berger, secrétaire général du syndicat réformiste CFDT, qui a estimé comme les autres syndicats que le gouvernement n'avait pas changé une virgule à son projet de réforme et que la concertation était totalement stérile, Bruno Le Maire a simplement déclaré : "Je crois que Laurent Berger n'a aucune raison d'être dépité !"

Le ministre de l'Economie et des finances a affirmé que le gouvernement souhaitait "discuter avec les syndicats", mais qu'il y avait urgence à agir. "On discute, nous échangeons des points de vue, mais au bout d'un certain temps, le président de la République et la majorité à laquelle j'appartiens, nous avons été élus pour décider", a également estimé Bruno Le Maire.

Des entreprises vont être privatisées

Bruno Le Maire a affirmé que le gouvernement prévoyait de faire "des privatisations importantes", dans les mois à venir, sans préciser les entreprises desquelles l'État comptait se désengager. Selon le ministre de l'Économie et des finances la raison "est que nous voulons que l'État dégage des moyens financiers pour investir dans les technologies de rupture, sur lesquelles nous sommes en train de prendre du retard".

Bruno Le Maire "souhaite que l'État prépare l'avenir des Français". "Le rôle de l'Etat, c'est quoi ? C'est les services publics : la SNCF, La Poste, voilà pourquoi nous les réformons. C'est, en deuxième lieu, certains actifs stratégiques - les actifs militaires, l'énergie nucléaire - qui sont très sensibles. Et puis, c'est la capacité à intervenir pour réguler, quand c'est nécessaire, comme je l'ai fait avec Apple ou avec Google", a précisé Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Économie et des Finances a également estimé que l'argent de l'État serait "beaucoup mieux employé sur un fonds pour l'innovation de rupture où l'on va mettre 10 milliards d'euros pour financer des recherches sur l'intelligence artificielle ou sur le stockage de l'énergie renouvelable, plutôt que de toucher des dividendes régulièrement".