TGV, Intercités, TER… Quel dédommagement attendre si vous êtes abonné et touché par la grève à la SNCF ?

La SNCF a promis de rembourser les jours de grève aux abonnés TGV et Intercités. Le sort des abonnés TER, qui pourrait être différent selon les régions, sera annoncé lors d'une conférence de presse vendredi.

Le mouvement social se poursuit à la SNCF : les salariés opposés à la réforme mèneront leur onzième journée de grève, samedi 28 avril. Lors du dernier épisode du mouvement, lundi et mardi, la direction a annoncé un taux de grévistes de 17,45%, en baisse par rapport au précédent. Et si les voyageurs ponctuels étaient prévenus de longue date, et que beaucoup ont pu trouver des solutions pour reporter leurs déplacements ou se faire rembourser, la situation est plus compliquée pour les usagers quotidiens ou réguliers des trains, ceux qui paient un abonnement mensuel plutôt que des billets individuels.

Au total, 12 des 30 jours qu'ils ont payés en avril ont été des jours de grève. Plus de 65 000 personnes ont signé une pétition demandant le remboursement pour les abonnés de toutes les journées de grève d'ici la fin du mouvement, prévue le 28 juin. Pour l'instant, la SNCF a promis le remboursement des huit premiers jours, mais pas plus, et seulement pour les abonnés TGV et Intercités des lignes les plus touchées. Mais la compagnie doit détailler ses mesures, et éclairer le sort des abonnés du TER, lors d'une conférence de presse vendredi à 16 heures. Franceinfo résume ce que l'on sait pour l'instant des différents cas de figure.

Pour les abonnés TGV et les Intercités

Tout dépend du nombre de trains assurés, les jours de grève, sur la ligne de l'abonné. "Dès lors qu'on assurait moins d'un train sur trois" ces jours-là, "tous les jours de grève sont remboursés" intégralement, a annoncé Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF, vendredi 20 avril. Mais cette mesure ne concernait que les jours de grève compris entre le 22 mars et le 19 avril. La SNCF fera-t-elle le même geste pour la suite du mouvement ? Elle ne l'a pas précisé pour l'instant. Contactée par franceinfo, elle n'a pas répondu.

Pour les abonnés TGV Max

Ce service de la SNCF permet aux 16-27 ans, pour 79 euros par mois, de voyager de façon illimitée dans les TGV, à l'exclusion des horaires les plus fréquentés. Ses abonnés ont déjà "eu le forfait gratuit pour le mois d'avril", a rappelé Rachel Picard le 20 avril. Elle n'a pas indiqué s'il en serait de même les mois suivants en cas de poursuite du mouvement. En attendant, sur le site dédié à TGV Max, la SNCF invite les abonnés à reporter leurs voyages.

Pour les abonnés TER

C'est là que ça se complique. Dans le cas des TER, chaque région a signé une convention avec la SNCF. Et les dispositions de ces conventions sont "complètement différentes d'une région à l'autre", explique Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (Fnaut). Dans la plupart des régions, on ne sait pas dans quelles conditions les usagers seront remboursés. Mais, selon les informations de franceinfo, il est acquis qu'il y aura un remboursement partiel des abonnés du TER. La direction de la SNCF détaillera ses "mesures commerciales" pendant sa conférence de presse, vendredi à 16 heures.

Dans le cas de l'Ile-de-France, la SNCF doit dédommager les usagers (et payer des pénalités à Ile-de-France Mobilités) si elle n'assure pas au moins un train sur trois sur chacune des treize lignes de la région. Des remboursements devraient donc avoir lieu. Mais Ile-de-France Mobilités a expliqué, le 18 avril, que les "modalités pratiques" de ceux-ci – "montant, conditions nécessaires pour les voyageurs pour être remboursés, procédé à mettre en place pour rembourser effectivement les voyageurs" – seraient discutées "à l'issue de la grève". Si celle-ci se prolonge, les voyageurs devront donc prendre leur mal en patience.

Dans les Hauts-de-France, les usagers espèrent sans doute que le président de la région, Xavier Bertrand, obtiendra gain de cause : dans un courrier adressé au patron de la SNCF, Guillaume Pepy, l'élu a demandé le remboursement "total" des abonnements pour les mois de grève, y compris des jours travaillés, car le mouvement "dégrade la qualité de service, y compris les jours officiellement annoncés comme sans grève", selon lui. "La question se pose dans toutes les régions et les remboursements seront le fruit de ces discussions", s'est contenté de répondre un porte-parole de la SNCF.