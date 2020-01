Grève : la SNCF annonce un trafic quasi normal ce week-end pour les TGV, 8 trains sur 10 pour les Transilien et 9 trains sur 10 pour les TER

Le taux de grévistes à la SNCF est retombé vendredi matin à 4,6%.

La SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour les journées du samedi 18 janvier et du dimanche 19 janvier, 45e et 46e jours de grève contre la réforme des retraites. Dans le détail, la SNCF prévoit un trafic quasi normal pour les TGV, 8 trains sur 10 pour les Transilien et 9 trains sur 10 pour les TER. Le taux de grévistes à la SNCF est retombé vendredi matin à 4,6%, avec deux conducteurs de train sur dix en grève, a annoncé la direction dans un communiqué.

