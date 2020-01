Grève du mercredi 15 janvier : en moyenne 8 TGV sur 10 seront assurés, 8 TER sur 10 et 3 Transilien sur 4, annonce la SNCF

Le taux de grévistes à la SNCF est remonté mardi matin à 6%, au 41e jour consécutif de la grève contre la réforme des retraites.

La SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du mercredi 15 janvier, alors que la grève contre la réforme des retraites continue. En moyenne, la SNCF assurera 8 TER sur 10 (comprenant les trains et les cars de substitution), 9 TGV sur 10 et 3 trains Transilien sur 4. Après le rétablissement de la continuité des lignes A et D, c'est la continuité de la ligne B qui est rétablie avec la RATP et qui permet une traversée de Paris sans interruption.

Grève contre la réforme des retraites : suivez notre direct

Le taux de grévistes à la SNCF est remonté mardi matin à 6%, au 41e jour consécutif de la grève contre la réforme des retraites, avec un quart (24,8%) des conducteurs de train en grève, a annoncé la direction. Parmi les autres membres du personnel indispensables à la circulation des trains, 14,9% des contrôleurs et 10,6% des aiguilleurs étaient en grève, d'après un décompte de la direction.