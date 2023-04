Tourisme : le lac Ba Be, le joyau vert du Vietnam

On le surnomme le joyau vert. Le lac de Ba Be, au Nord d'Hanoï, est l’un des trésors du Vietnam. Bordé de forêts et de grottes spectaculaires, il attire un nombre encore raisonnable de touristes.

C’est une destination encore méconnue, nichée au cœur des reliefs de calvaire du nord du Vietnam. Le lac Ba Be, le plus grand du pays, est une étendue d’eau émeraude de 600 hectares, bordé de rizières et de forêts primaires. Loin des circuits touristiques, ses eaux offrent un écrin de nature encore vierge aux quelques curieux qui s’y aventurent.



Des grottes millénaires

La richesse du lac tient aussi à son environnement, et notamment à ses nombreuses grottes millénaires, dissimulées au cœur de la jungle. Dans l’obscurité, on découvre un dédale de stalagmites, et un bruit étourdissant : celui des chauves-souris. "Il y a plein d’animaux différents qui vivent ici dans le parc. On a des singes, des gibbons, des pangolins", précise Duc Hien Nguyen, guide touristique. L’écosystème du Ba Be est parmi les plus riches du pays. Ses eaux abritent une centaine de poissons différents.