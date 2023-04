Crise climatique : quand les stocks de neige font polémique

En raison du réchauffement climatique, la neige est de moins en moins présente dans les stations de ski. La station de Bessans, en Savoie, pense avoir trouvé la parade en stockant la neige d'une année sur l'autre.

Des tonnes de sciure de bois sont étalées sur une colline de neige. Cette couverture de 40 cm d’épaisseur permettra de conserver l’or blanc durant tout l’été, jusqu'à l’hiver prochain. C’est le principe du "snow-farming", pratiqué depuis 20 ans dans les pays scandinaves, et depuis quatre ans par la station de ski nordique de Bessans (Savoie). "C’est de la neige de culture, et on la travaille pour former le tas au fur et à mesure", explique Nicolas Grosset, conducteur de dameuse.

Les associations écolo dénoncent le "snow-farming"

16 000 m3 de neige sont stockés puis compactés. Elle permettra d’enneiger 4 km de pistes dès le mois de novembre 2023. "C’est tout un village qui va renouer avec l’accueil de nos touristes", se réjouit Laurent Vidal, de la direction de la station. Le "snow-farming" est toutefois dénoncé par des associations écologistes. En décembre dernier, pour assurer le déroulement d’une compétition, des camions ont multiplié les allers-retours entre les lieux de stockage et les prairies. Bessans assume, et explique qu’à son altitude, la couche de sciure permet de conserver 83% de la neige, contre 70% en moyenne.