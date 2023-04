Italie : natalité, émigration… Comment le pays perd ses habitants

En 2022, la natalité a atteint son plus bas niveau en Italie : moins de 400 000 naissances, contre 576 000 il y a 15 ans. Non seulement les maternités se vident, mais beaucoup de jeunes Italiens quittent également le pays en quête d'expériences étrangères.

L’Italie vit une crise de la natalité sans précédent. Avec 393 000 naissances en 2022, le pays enregistre le nombre de nouveau-nés le plus bas de son histoire. La clinique Santa Famiglia à Rome (Italie) est, avec 2 000 naissances chaque année, l’une des plus actives de la capitale. Pour autant, le service du Dr Luca Cipriani, obstétricien, ne fait plus le plein. "Nous avons de nombreuses chambres vides", note-t-il. Dans les chambres, le profil des mères a changé. En Europe, les Italiennes sont les mères qui font des enfants le plus tard.

Les jeunes migrent dans d’autres pays

La courbe des naissances en Italie est en chute libre. Tout l’équilibre du pays se trouve menacé. "Qui paiera nos retraites ? Notre système de santé ? Il faut absolument une réponse publique à ce problème", estime Marie Rita Testa, démographe à l'Université LUISS de Rome. Les jeunes, eux, sont toujours nombreux à envisager leur vie hors de l’Italie, notamment pour trouver du travail.