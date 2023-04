Vietnam : la riziculture au défi de la crise écologique

Au Vietnam, les riziculteurs tentent de s'adapter à l'enjeu écologique. La culture du riz est encore très peu écologique, mais de nombreux agriculteurs essayent de nouvelles méthodes.

C'est dans les environs du delta du Mekong, au Vietnam, qu'on trouve les plus grandes rizières du pays. On compte trois récoltes par an dans cette région humide. Le Vietnam est le cinquième plus grand producteur mondial de riz. La culture de cet aliment de base, indispensable, est loin d'être écologique. Après chaque récolte, dans ces champs immenses, la paille est brûlée.

Produire un engrais bio

"Il y a dans ces sols des bactéries actives, très différentes de celles que l'on trouve dans les cultures de blé ou de maïs. Ces bactéries utilisent, décomposent, mangent la matière organique et produisent du méthane", explique Bjoern Ole Sander, scientifique à l'Institut international de recherche sur le riz. Or le méthane est beaucoup plus polluant que le dioxyde de carbone. Dong, riziculteur depuis son enfance, connaît bien ce problème et souhaite s'adapter aux enjeux environnementaux. Il produit désormais un engrais bio, comme d'autres agriculteurs et riziculteurs.