Iles Vierges : à la découverte de Maho Bay, une plage paradisiaque

Durée de la vidéo : 5 min

Le 13 Heures découverte vous emmène cette semaine sur les plages de légende. Mardi 3 octobre, direction l’île de Saint John dans les îles Vierges.

Elle incarne à la perfection l’image rêvée de la plage paradisiaque. Avec des dizaines de nuances de bleu et de vert, Maho Bay sur l’île de Saint John fait figure de perle des Caraïbes. Les touristes viennent du monde entier pour goûter à ses eaux chaudes. “C’est plus chaud que la piscine”, s’amuse une touriste. Le petit éden est aussi le symbole d’une nature protégée et intacte. Comme tous les jours, André Hernandez vient sur l’île pour une raison bien précise : prendre des photos des espèces les plus rares de la baie. “J’adore partager le monde sous-marin avec les autres”, détaille-t-il.

Deux tiers de l’île classés

À peine sous l’eau, c’est un autre monde qui s’offre à lui. Il y a notamment des poissons qui semblent tout droit sortis de l’imagination. “Pour se concentrer sur la photo, il faut prendre du recul et mettre de côté les émotions”, poursuit le photographe. Rien n’est comparable aux eaux de Saint John pour André Hernandez et son ami. Les deux tiers de l’île sont classés en réserve naturelle, aucun hôtel ne peut s’y installer à proximité. Les plages sont notamment préservées pour les tortues, notamment au moment où elles pondent.