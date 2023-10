Pic de chaleur : les frelons sont de plus en plus nombreux

Durée de la vidéo : 1 min

Avec les chaleurs tardives, les colonies de frelons sont actives plus longtemps dans l’année. Dans l’Indre, dimanche 1er octobre, un groupe de randonneurs s’est fait une frayeur. L’organisatrice raconte.

En se promenant dans l’Indre, dimanche 1er octobre, une organisatrice de randonnées ne s’attendait pas à vivre une telle frayeur. Dans son groupe, quatre personnes sont piquées par des frelons européens, dont un homme de 70 ans, victime d’une réaction allergique. Si les trois autres s’en sortent avec des piqûres moins graves, l’homme dans un état critique a été transporté à l’hôpital. "On a eu peur parce qu’il était allergique. Il n’avait pas de médicaments. Ça pouvait être très grave", témoigne Marie Chenot, l’organisatrice.



Un impact sur la biodiversité

Les frelons s’immiscent de plus en plus sur notre territoire, notamment chez les particuliers. Pour se débarrasser des nids, Yannick Roussillat est de plus en plus sollicité. Avec les chaleurs des derniers jours, les colonies de frelons sont actives plus longtemps, notamment en automne, et produisent plus de larves. Ce fléau touche aussi la biodiversité. L’ennemi numéro 1 des abeilles, c’est bien le frelon asiatique au grand dam d’un apiculteur. Ces trois dernières années, la situation a empiré.