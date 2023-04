Dominique Strauss-Kahn fait son retour et fustige la "succession d'erreurs" de l'exécutif sur la réforme des retraites

C'est un retour inattendu. Dans un texte intitulé "La cinquième erreur", et publié mardi 11 avril, Dominique Strauss-Kahn partage son "avis sur la crise provoquée par le texte de loi sur les retraites". Dans cette publication de quatre pages, l'ancien patron du Fonds monétaire international (FMI) critique la "succession d'erreurs" de l'exécutif, sans toutefois jamais nommer Emmanuel Macron. Il fustige le moment choisi pour mettre en place cette réforme "alors que d'autres détresses assaillent les Français", qui constitue selon lui la "première erreur" de l'exécutif.

"Après l'erreur de timing, l'erreur de méthode aura été fatale", selon l'ancien ministre de l'Economie, qui estime qu'il aurait fallu changer "la conception même du système". "Nous devons sortir d'un système qui repose sur l'âge de départ à la retraite pour construire un système fondé sur la durée de cotisation", avance-t-il. La troisième erreur suivante est "stratégique", poursuit Dominique Strauss-Kahn.

"La France n'est pas un pays dans lequel on peut mener une réforme sociale d'envergure en se référant uniquement à un rapport de force politique et en négligeant le rapport de force social et, au-delà, le consensus minimum au sein de la société. C'est pourtant ce qui a été fait."