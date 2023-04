Réforme des retraites : Emmanuel Macron chahuté aux Pays-Bas

Le spectre de la réforme des retraites plane toujours sur Emmanuel Macron, pourtant en visite officielle aux Pays-Bas. Un homme néerlandais a interpellé le président de la République via un chant des Gilets Jaunes, mercredi 12 avril.

À peine sorti de sa voiture, le chant d’un homme perturbe la visite d’Emmanuel Macron à Amsterdam (Pays-Bas), mercredi 12 avril. On peut entendre : "Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur." Ce manifestant néerlandais chante un des hymnes des Gilets Jaunes, largement repris dans les cortèges des manifestations contre la réforme des retraites. L’homme a été arrêté pour troubles à l’ordre public et menaces.

Déjà interpellé mardi

Un peu plus en retrait, un groupe d’étudiants français à l’étranger disent vouloir gâcher la visite officielle de leur président. "Une retraite qui a été imposée de manière violente par la répression des manifestations, comme avec les Gilets Jaunes. On veut lui rappeler, où qu’il soit, qu’il doit reculer", martèle un étudiant. Ces jeunes déploient des banderoles sur lesquelles il est inscrit : “Président de la violence et l'hypocrisie”. Les même banderoles affichées mardi à La Haye (Pays-Bas), alors qu’Emmanuel Macron était en plein discours.