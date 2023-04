Taïwan : Emmanuel Macron s’attire les foudres de la communauté internationale après sa sortie sur l'île

À son retour de Chine, Emmanuel Macron a tenu une position ambiguë sur Taïwan, ce qui n’a pas manqué de provoquer l'incompréhension de la presse internationale et de Donald Trump.

Une polémique et un président français au cœur de la polémique. Après avoir revendiqué l'autonomie stratégique européenne sur la situation à Taïwan, Emmanuel Macron s’attire désormais les foudres de l’ancien président américain, Donald Trump. "Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul." À son retour de Chine, le chef d’État français avait estimé qu'être "suivistes sur ce sujet" et s’adapter "au rythme américain et à une surréaction chinoise" serait la "pire des choses".

La presse internationale s’en mêle

Après sa sortie sur la situation de Taïwan, Emmanuel Macron s’est retrouvé dans le viseur de la presse internationale. "À-t-il perdu la tête ?", s'interroge le quotidien allemand Der Spiegel, tandis que le Wall Street Journal affirme que la France sape les efforts américains pour contrôler la Chine. Du côté de la Chine, l’État se réjouit de cette prise position et de ce qu’il appelle "les très bonnes idées d’Emmanuel Macron."