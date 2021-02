Renforcement des frontières en Allemagne, contrats des vaccins, plan de relance européen... Le "8h30 franceinfo" de Clément Beaune

Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, était l'invité du "8h30 franceinfo" lundi 15 février 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, était l'invité du "8h30 franceinfo" lundi 15 février 2021. Renforcement des frontières en Allemagne, contrats des vaccins, plan de relance européen... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Je ne souhaite pas que l'Allemagne ferme complètement la frontière" avec la France

"Je ne souhaite pas que l'Allemagne ferme complètement la frontière" avec la France, a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, lundi 15 février sur franceinfo. L'Allemagne a fermé en partie ses frontières avec la République tchèque et l’Autriche pour contenir la diffusion des variants du Covid-19. Le gouvernement allemand a laissé entendre qu'il pourrait faire de même avec la France dans les prochains jours, notamment au vu de la situation sanitaire en Moselle. "Les autorités allemandes l'ont dit elles-mêmes : elles ne l'ont pas souhaité, c'est un dernier recours, provisoire, le plus court possible", a affirmé Clément Beaune.

"On fera tout en discussion", a-t-il promis avant des échanges lundi matin avec les trois ministres-présidents des régions frontalières avec la France "pour qu'il n'y ait aucune décision qui ne soit pas coordonnée". "Si l'Allemagne devait restreindre encore la circulation, je souhaiterais que l'on définisse ensemble les exceptions les plus larges possible. Nous avons deux préoccupations majeures : le transport routier et les travailleurs frontaliers. Pour ces personnes-là, c'est une question de capacité à travailler et à mener leur vie", a ajouté le secrétaire d'Etat.

Transparence sur les vaccins : Beaune veut une "mission indépendante"

"Il y a des mentions rayées parce qu'il y a des secrets industriels" à propos des contrats avec les laboratoires qui produisent des vaccins, d'après Clément Beaune. Il a rappelé que trois contrats de précommandes de vaccins ont été rendus publics pour les députés européens à l'initiative de la France. Y figurent "les prix et les quantités", contrairement selon lui à ce qu'a affirmé l'eurodéputée La France insoumise Manon Aubry, dans ce qu'il qualifie de "mise en scène".

Le secrétaire d'Etat souhaite néanmoins aller "plus loin dans la transparence, et qu'il y ait une mission indépendante - par exemple la Cour des comptes ou la Cour des comptes européenne - qui puisse regarder, avec les autorités sanitaires, sur le plan financier, le plan scientifique, si les contrats protègent bien nos intérêts. Il n'y a aucun complot à avoir mais levons les doutes".

Plan de relance européen : un versement "dès le mois de mai", espère Beaune

"Je pense que ce sera dès le mois de mai", a déclaré Clément Beaune concernant le versement des premiers fonds du plan de relance européen, qui se chiffrera au total à 750 milliards d'euros. Les parlements des différents pays doivent encore adopter ce plan, à l'exception de ceux qui l'ont déjà fait, comme la France.

"D'habitude ça prend deux ans, là je crois qu'on va le faire en quatre ou cinq mois. La France a été le cinquième pays à le faire la semaine dernière", s'est réjoui le secrétaire d'Etat. "On peut être prêts dès le mois de mai si chacun fait un effort pour accélérer", a-t-il assuré, à condition toutefois de limiter ce qu'il appelle "des procédures bureaucratiques bruxelloises".

Retrouver l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 15 février 2021 :